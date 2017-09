Pentágono fornece 200 camiões de armas e munições ao YPG

Os primeiros 200 camiões de armas e de munições oferecidos pelo Pentágono ao YPG foram entregues em dois comboios separados, em Hasakeh, nos dias 11 e 19 de Setembro de 2017.

Os caminhões provinham da região curda do Iraque e passaram pelo posto fronteiriço de Semalka.

As armas e as munições eram de fabrico ex-soviético, excepto os veículos Oshkosh L-ATV do Exército dos EUA.

Estas armas não são destinadas ao combate do Daesh (E.I.), que está a ponto de ser erradicado no Levante, antes serão destinadas a ser usadas na próxima guerra contra a Síria.

