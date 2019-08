Quarta edição do 'Miss e Mister Guetto' será realizada em setembro

A quarta edição do concurso "Miss e Mister Guetto" será realizada no dia 21 de setembro, às 19h, no Hotel Sol Barra, em Salvador.

O evento contará com apresentação da cantora Wil Carvalho e performance de bailarinos do bloco Muzenza. O desfile de abertura ficará por conta do estilista baiano Jorge Andrade.

Bagagerie Spilberg será por mais uma vez a apresentadora da noite, em que 24 modelos irão concorrer à faixa do título de "Miss e Mister Guetto", além de premiação para os três primeiros selecionados em cada categoria do concurso idealizado pelo produtor e empresário Jomar Sousa, da Xtreme Model.

Natally Sousa, moradora de Valença, e Jeferson Lima, morador do bairro Alto da Terezinha, entregarão a faixa e a missão aos novos escolhidos.

Os ingressos serão vendidos na modalidade "pague quanto puder" e poderão ser retirados 30 minutos antes do evento.

Maiores informações podem ser obtidas por meio do telefone (71) 99206-2171.

Serviço

4ª edição do 'Miss e Mister Guetto'

Data: 21 de setembro (sábado)

Horário: 19h

Local: Hotel Sol Barra

Ingressos: Contribuição voluntária

Maiores informações: (71) 99206-2171

Espaço sujeito à lotação.