Valéria Valenssa vira embaixadora do Spa das Sobrancelhas

A empresária foi apresentada nesta segunda-feira em evento do Spa das Sobrancelhas, a maior rede de embelezamento do olhar e designer de sobrancelhas do mundo.

Valéria Valenssa, que ficou conhecida no carnaval e virou a marca registrada do samba de 1990 até 2005, está com novos projetos. Ela foi convidada para ser embaixadora do Spa das Sobrancelhas e aceitou o convite da marca!

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews

Além de emprestar seu charme e beleza, a empresária será sócia da presidente da empresa, Jane Muniz, uma das maiores referências nacionais em visagismo facial e design de sobrancelhas, em um novo projeto de quiosques do Spa das Sobrancelhas em áreas de grande circulação, como shoppings e estações de metrô, que será lançado em todo Brasil.

Sobre o Spa das Sobrancelhas

O Spa das Sobrancelhas a maior empresa de Embelezamento do Olhar do mundo e a maior rede de design de sobrancelhas do Brasil, segundo a ABF. São mais de 300 lojas que realizam cerca de 2 milhões de procedimentos ao ano. A empresa oferece mais de 20 serviços para o embelezamento do olhar e uma linha completa de produtos para cuidados faciais, do olhar e das sobrancelhas.

Sobre a Jane Muniz

Jane Muniz é presidente e sócio-fundadora do Spa das Sobrancelhas. É mestre em visagismo facial e uma das maiores referencias nacionais em design de sobrancelhas. É criadora do método Jane Muniz de Embelezamento de Olhar e da Técnica Dermolev, a evolução da dermopigmentação.

Em 2018, lançou o livro "Problema ou Oportunidade?" pela Editora Gente, no qual conta sua trajetória de vida até abrir a rede de franquias Spa das Sobrancelhas e dá dicas e técnicas para empreendedores que desejam construir uma história de sucesso.