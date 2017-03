"Descobre a Universidade de Lisboa". De 8 a 11 Março, no Picadeiro do Museu Nacional de História Nacional e da Ciência

"Descobre a ULisboa" é o convite lançado pela Universidade de Lisboa aos espíritos curiosos que querem saber mais sobre a Universidade. Entre 8 e 11 de março, a exposição estará aberta ao público no Antigo Picadeiro do Museu Nacional de História Natural e da Ciência.

Conhecer o importante papel que os insetos e os fungos ocupam na nossa vida, explorar a física e a química por detrás da nossa comida ou descobrir o mais antigo SMS poético do mundo, são apenas alguns dos desafios lançados pela Universidade de Lisboa (ULisboa) aos visitantes da exposição "Descobre a ULisboa". Dirigida aos estudantes do ensino secundário e público em geral, esta exposição, de entrada livre, estará aberta entre 8 e 11 de março no Antigo Picadeiro do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, na Rua da Escola Politécnica, em Lisboa.

A exposição "Descobre a ULisboa" permite, ao longo de quatro dias, o contacto próximo com várias experiências, jogos e atividades científicas, culturais e desportivas capazes de mostrar o que de melhor se faz dentro da Universidade.

Sob o mote "A Universidade é mais do que imaginas", os participantes poderão ainda assistir a um espetáculo de dança pop da Coreia do Sul, participar em workshops de tai-chi ou assistir a atuações de tunas, podendo assim descobrir o ritmo que caracteriza a vida académica.

8 a 11 de março

Antigo Picadeiro do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Rua da Escola Politécnica, Lisboa

Horário - 4.ª a 6.ª feira:10h30-17h30 | Sábado : 11h00-18h00. - ENTRADA LIVRE