UC atribui Honoris Causa ao Presidente da Grécia

30 de janeiro|14h30m|Sala dos Capelos

A Universidade de Coimbra (UC) vai atribuir o grau de Doutor Honoris Causa ao Presidente da República Helénica, Prokópis Pavlópoulos. A cerimónia realiza-se na próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro, na Sala dos Capelos (Sala Grande dos Atos), pelas 14h30m.

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, será o Apresentante, estando os elogios a cargo de José Francisco de Faria Costa (elogio do Apresentante) e José Manuel Aroso Linhares (elogio do Doutorando), docentes da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), a Faculdade que apresentou a proposta de atribuição do grau.

A FDUC afirma que Prokópis Pavlópoulos «possui uma carreira política relevante, tendo desempenhado, desde cedo, as mais elevadas funções na vida política da Grécia».

Prokópis Pavlópoulos «tem afinidades com a Faculdade de Direito [UC], em virtude da sua formação jurídica e do desempenho da carreira académica na Universidade de Atenas e na Universidade de Paris II (Panthéon-Assas)», refere a Faculdade.

Cristina Pinto

Universidade de Coimbra