Festivais de Verão: Every Can Counts chega a Portugal

Ação de sustentabilidade vai estar no TomorrowLand e Meo Sudoeste. De mochila às costas para tornar os festivais de verão portugueses mais sustentáveis.

26 de julho de 2019 - Every Can Counts, que em Portugal se chama "Cada Lata Conta", é um programa de consciencialização ambiental para a reciclagem de latas de bebidas. Em Portugal, a Coca-Cola European Partners (CCEP) vai ser o parceiro da implementação deste iniciativa nos festivais Tomorrowland, a decorrer no Porto, no sábado, 27 de julho, às 16h00 e no Meo Sudoeste, na Zambujeira do Mar, de 6 a 10 de agosto.

Em ambos os festivais, um grupo de jovens circula nas imediações do recinto com mochilas amarelas às costas para recolherem as latas. Vão interagir com o público, sensibilizando-o para a importância da reciclagem e da economia circular.

O objetivo da campanha é alertar para a importância da reciclagem em todos os lugares de consumo. Em casa, nas férias ou mesmo nos festivais de verão. Desta forma, a CCEP Portugal quer sensibilizar o público para a necessidade e vantagens da reciclagem.

As latas de bebidas são feitas de materiais metálicos que podem ser reciclados inúmeras vezes, sem perder as suas propriedades. Assim, cada lata reciclada pode ganhar novamente vida através de uma lata ou até outro produto, como uma bicicleta ou um satélite espacial.

Pablo García, organizador da ação, afirma, "estamos muito satisfeitos por estarmos presentes em Portugal pela primeira vez. Este é um país que partilha a filosofia do nosso programa. O nosso objetivo é colaborar com grandes eventos musicais e desportivos, para os tornar mais sustentáveis. Temos a certeza que este é o começo de um importante percurso no país".

Nestes festivais, a CCEP continua a apostar na sustentabilidade dos bares dentro do Recinto com o serviço em Garrafa de Vidro Retornável, que permite 35 reutilizações e reduz a produção de resíduos.

A ação foi dinamizada pela primeira vez em 2009, no Reino Unido, e desde então já foi implementada em 14 países europeus.