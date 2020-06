Sobre a ampla liberdade individual

Iraci del Nero da Costa *

O indivíduo não se acha preso, em princípio, a um grupo ou a uma classe social e nem expressa os interesses desta ou daquela camada ou classe social; em termos concretos, ele e suas idéias podem acomodar-se em tal ou qual grupo no seio do qual se organizam as distintas maneiras de pensar, as ideologias e se formam, entre outras, as agremiações políticas.

É, pois, num mundo em perene formação, como se fora uma galáxia que alberga as muitas formações possíveis, que se vão fixando os indivíduos, os grupos, as organizações sociais de distintas feições e objetivos bem como os partidos políticos; é nesse processo de cristalização de interesses e de condensação de maneiras de pensar e de ideologias que se consolidam e definem os projetos e políticas que exprimem os interesses das classes sociais.

O espectro de escolhas é o mais largo possível e o indivíduo, qual um elétron, pode vagar de um para outro grupamento, sendo-lhe possível, portanto, ocupar as mais distintas posições nos variados elencos que compõem a vida política de qualquer sociedade. Como se vê, a dialética entre o indivíduo e o grupo - do qual ele não é mero epifenômeno - permite-lhe uma ampla liberdade de opções abrindo espaço, ademais, para idéias novas e proposições originais.

Caso restrinjamos o aludido elenco político aos três elementos mais característicos das distintas formas de pensar, quais sejam a direita, o centro e a esquerda, é possível nos depararmos com um fenômeno muito frequente, vale dizer, podemos encontrar um poderoso industrial, um financista ou um latifundiário vinculados a um grupo esquerdista e, de maneira igualmente plausível, não é absurda a filiação de um trabalhador do campo ou um operário citadino a uma agremiação de direita. Embora tais casos não sejam os dominantes no seio das várias sociedades existentes no planeta eles são a expressão da ideia explicitada no início desta crônica: em princípio, os indivíduos não se acham presos a uma específica forma de pensar que seria expressão da classe social ou do grupo econômico aos quais se encontram fisicamente vinculados.

* Professor Livre-docente aposentado.

Foto: por Eugène Delacroix - This page from 1st-art-gallery.com, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38989