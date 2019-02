Eurodeputado José Inácio Faria visita a Bolívia e o Peru por ocasião da Reunião da Delegação da Eurolat

Bruxelas, 26 de Fevereiro de 2019

O Eurodeputado do Partido da Terra José Inácio Faria, Membro da Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (DLAT), integra a delegação de Eurodeputados que se deslocará à Bolívia e ao Peru entre os dias 27 de Fevereiro e 2 de Março, com o objectivo de debater questões de segurança e observar a situação dos direitos humanos na fronteira norte peruana com a Colômbia.

Estabelecida em 1999, a Eurolat proporciona um espaço de debate para membros de várias assembleias parlamentares parte desta associação transnacional, incluindo o Parlamento Europeu, o Parlamento Latino-americano, e o Parlamento da Mercosul.

Durante a visita, os Eurodeputados reunirão com o Presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Evo Morales Ayma, e, já no Peru, visitarão o Centro Binacional de Serviço de Fronteiras, representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros peruano e da Organização Internacional de Migrações, de maneira a avaliar o impacto das migrações naquele país, especialmente o contingente de refugiados venezuelanos.

Esta visita à Bolívia e, principalmente, ao Peru no momento em que, na vizinha Venezuela o governo do Sr. Maduro é responsável pelo maior êxodo de que há memória naquele país, e na sequência da recente recusa em autorizar a entrada de ajuda humanitária no país, assume suma importância tendo em conta os milhares de refugiados venezuelanos que chegam todos os dias a estes países da região.

Face à conjuntura actual, o cenário migratório no Peru assume a maior importância visto que acolhe mais de meio milhão de migrantes venezuelanos, tendo já pedido refúgio mais de 150 mil venezuelanos, segundo a Agência da ONU para os Refugiados.

Quando estive em Cúcuta, em Maio do ano passado, pude observar o empenho com que os colombianos se têm solidarizado com os seus vizinhos venezuelanos, e acredito que irei encontrar a mesma solidariedade entre os peruanos durante esta visita. Entendo que só através do reforço da cooperação regional e internacional, do Parlamento Europeu, como é o caso desta deslocação alargada, podem contribuir positivamente para encontras as soluções necessárias para a crise humanitária que avassala a Venezuela e o seu povo, mais do que qualquer participação pontual no meio do circo mediático - afirma José Inácio Faria

Foto: Por Björn Laczay de Moosburg, Germany - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=348545