NPC no dia internacional da mulher

O Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC) promove aula-debate com a jornalista e professora de História, Claudia Giannotti, no dia 9 de março, das 18h30 às 20h30, na Livraria Antonio Gramsci. O tema do encontro é "8 de março: a origem do Dia Internacional da Mulher". No dia 8, Claudia fala em Aracaju para o Sindifisco. No dia 10, no IFCS, em atividade sobre o 8 de março promovida pelo PSOL carioca.

Em 17 de março, Claudia conversa sobre esse assunto com professoras e professores no Sinpro-Rio.

E no dia 8 de abril será a vez de um debate em Curitiba.

Viva o 8 de Março!

Viva o Dia Internacional da Mulher!

