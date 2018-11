Exposição sobre a Sabedoria de Confúcio

A Exposição sobre a Sabedoria de Confúcio, cuja sessão inaugural na Reitoria da Univ. de Lisboa tem início às 9h20 no dia 26, segunda-feira,na presença, entre outros, de sua Excia o Embaixador da China em Portugal e do vice presidente do Departamento de Publicidade do Partido Comunista Chinês. Estará patente até dia 29.

Trata-se de um conjunto de painéis sobre a vida e o pensamento de Confúcio, apresentado como figura que continua a ter muita influência na cultura chinesa, mas pode ter também um papel relevante no fomento de uma cultura de harmonia e diálogo entre povos e culturas.

É uma organização do Conselho de Estado da China, da Embaixada da China em Portugal e do Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa.

Sendo uma exposição trazida pela China, surgirá certamente ligada à grande iniciativa do momento, a Nova Rota da Seda, apresentando o Confucionismo como pensamento que visa criar pontes e ligações, sem desrespeitar as diferenças, assim contribuindo para o desenvolvimento pessoal e também das sociedades

A. Sobral

Foto: By Confucius and his disciples, - From here., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2581568