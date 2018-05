Sampa, SP, Samparaguai, o Estado-Máfia, é a nossa Venezuela?

São Paulo, o estado máfia do crime organizado da tucanalha 25 anos impune no local do crime; com corrupção endêmica generalizada e impunidade institucionalizada em todos os níveis, é uma espécie assim e medida as proporções datadas, históricas e geográficas, de uma espécie assim de nossa Venezuela brasileira, mas só que do cínico e inumano modelito neoliberal que faliu a Europa?

Vamos discorrer:

01."Na Venezuela há fome" - Não como a mídia corrupta diz, mas, com o boicote norte-americano por décadas, mesmo sendo o pais mais produtor de Petróleo para os EUA, a terrorista e insana cloaca América rica quer colocar de volta no poder da Venezuela os seus lacaios ricos da Elite pústula da Venezuela, tal como a elite paulista-brasileira, baseada em SP, capital brasileira de corrupção na sulamérica toda.

-Vejamos: professores ganhando salário de mendigo no governo do estado de SP, funcionários públicos tratados igual cachorros, passando fome, asseclas do governo envolvidos na máfia da merenda dos alunos, polícia paulista corrupta, fascista e violenta (que só apura dez por cento dos crimes) batendo em pais, professores e alunos menores, mais de 75 CPIs abortadas na corrupta e vendida assembleia legislativa de SP, então se pode dizer que, em tese, SP em crise, com o estado mínimo neoliberal tudo falido, mais tudo de podre e vil propositalmente sucateado na máquina pública, e o alto custo do erário público blindado pela justiça corrupta e pela mídia moral, em tese também pode se dizer que SP é a nossa Venezuela...

2. "Venezuela é igual a Cuba"

Na Venezuela a crise por um boicote imposto por máfias e quadrilhas ligados ao mercado internacional e a cloaca América Rica com internacional terrorismo de estado nos bastidores sórdidos, acabou em tese e medida as proporções de mídia suja se comparando a Cuba na época do boicote do governo norte-americano contra Cuba por décadas, mas, ainda na Venezuela seus políticos são eleitos pelo povo, e, se a justiça é corrupta o exército que defende o governo prende os juízes corruptos. Se o Brasil fosse prender juízes corruptos, poucos restariam, e considerando que em SP a justiça leniente e faz parte do governo incompetente, com o supremo com tudo, para SP chegar a ser uma Cuba vai ter que evoluir mundo; não tem competência (como o Brasil S/A não tem competência para ser comunista), pois na crise que se resta o estado falido pelo PSDB e tb medida as proporções, SP é assim tb e por isso mesmo, uma espécie de Venezuela, só que com crise disfarçada, e os ladrões de nosso "capitalismo americanalhado" de terno, gravata, toga, túnica e farda, fazendo parte do esquemão...

"A Venezuela é uma ditadura"

A ditadura que dizem que a Venezuela é, por conta do que o governo apurando crimes mercantis e de alimentos e produtos básicos escondidos, dos corruptos e ladroes da oposição, oposição de abutres ligado a carteis e propinas do mercado internacional, não é nada parecida com a ditadura disfarçada no Brasil pós-Temer e que também temos em SP; justiça blindando os podres dos desgovernos, mídia protegendo e levando alta grana por fora, elite imantando cartéis e concorrências, além de glosar (roubar) 100 bilhões de imposto de renda por ano, então a ditadura de quase 25 dos mesmos corruptos impunes se revezando no poder em SP, o estado-máfia, confirma, isto sim, uma regional ditadura estadual de ocasião. Se a justiça que agiu no Rio, viesse a atuar em SP, onde a corrupção é dez vezes pior, não ficava um, pq a de SP é leniente, omissa, aliada das máfias e quadrilhas do governo ditatorial do PSDB e aliados de meio, antro e coligações partidárias, e o condenado Juiz Lalau preso/livre em casa é o símbolo da justiça paulista/paulistana...

"Todo mundo odeia Maduro" NA VENEZUELA

No mundo todo, com agenda de terrorismo internacional via mercado de ações e a nova desordem econômica mundial da globalização amoral e inumana, há um open doping para jogar o povo contra o Presidente do país, com suspeitas graves de que até mataram o presidente antecessor, mas o povão de lá que não tem a Globo está com o Presidente, ao contrário do agora licenciado governador de SP que obteve mais de oitenta por cento de repulsa popular e atestado de incompetência do povo paulista que finalmente vai abrindo o olho, segundo pesquisa datada. O povão odeia Geraldo Alckmin que, politicamente já literalmente caiu de maduro, e SP o estado máfia segue envolto em casos de corrupção, senão, vejamos:

ALCKMIN PRESIDENTE - Tem quem aguente? - VC vai eleger um incompetente?

SP sem água, e aumentaram a tarifa da água que não tinha; governo estadual sem projetos pra Saúde (Hospital das Clinicas falindo), para a Educação (professores humilhados com salário vergonhoso), denúncias de crimes no Metro/ASLOM (obras faraônicas e superfaturadas do Metro mais caro do mundo), corrupção no DENARC, DETRAN, CDHU, DEIC, Rodoanel, praças (quadrilhas) de pedágio (pedágio mais caro do Brasil), processos contra o governo do PSDB de SP nos casos Pinheirinho, Carandiru, Cracolândia, Fundação Casa, HSBC, Roubo de Merenda Escolar, PCC no comando das penitenciárias paulistas, Privatarias (privatizações-roubos) , tudo impune; TCE de desembargador corrupto blindando o governo incompetente do PSDB, policiais de SP explodindo caixas de banco, mais de 75 CPIS abortadas na Assembleia Legislativa de SP, e o presidente dela que é do psdb foi condenado em vários processos mas não pode ser preso porque passou da idade, e o pior governador que SP já teve querendo ser presidente... FHC xingou trabalhador de vagabundo... Todos os políticos são iguais? Ninguém presta? Mensalão petralha sim, mensalão impune da tucanalha não?... Veja link abaixo.

http://45motivos-para-nao-votar-alckmin.blogspot.com.br/

"Você não pode sair de casa" NA VENEZUELA...

Em SP capital, e na maioria das grandes cidades do estado, vc não pode sair de casa, como não há nenhum projeto para a educação (falida), para a saúde(falida), para a cultura (falida), para os trabalhadores e para os sem-terra, sem teto, sem trabalho, tb não há nenhum projeto para segurança pública, o estado já foi refém do PCC que manda na penitenciárias, e o ultimo advogado do PCC, ligado aos corruptos do PSDB em sp, virou desembargador no Tribunal superior, aliado de Temer, o traíra usurpador, logo, tb assim, em termos de segurança, SP é uma espécie assim de Venezuela... Dá para acreditar?

LEIAM:

Não importa quantos fatos incontestáveis se mostre sobre a Venezuela, um bando de sabidos padrão FIFA se tornou especialista no país vizinho só por assistir a Globo se recusa a enxergar. (...). Uma pesquisa usada por TODA A COMUNIDADE INTERNACIONAL como REFERÊNCIA para comparar a qualidade de vida entre os povos (O Relatório do Desenvolvimento Humano, apurado pelas Nações Unidas) e uma pesquisa desconhecida feita por grupos políticos venezuelanos, para a qual delas você daria mais atenção? A pesquisa usada pelo mundo para comparar os países diz que a Venezuela é um país de Alto Desenvolvimento e que a qualidade de vida por lá é melhor do que por aqui, no Brasil e em SP (a vida na Colômbia é melhor do que em SP). Pesquisa desconhecida feita por adversários do governo Venezuelano que recebem financiamento em dinheiro dos Estados Unidos diz o contrário(...) O fato é que preferem acreditar na pesquisa fake. O diário espanhol El País produziu uma reportagem instigante sobre a Venezuela. O mote, muito simples: "Por que, em Caracas, a maioria dos que protestam contra o empobrecimento não é pobre?"

https://blogdacidadania.com.br/2017/08/sim-o-brasil-pode-se-tornar-uma-venezuela-gracas-a-direita/

E TEM MAIS SOBRE O QUE DIZEM, OS FATOS, RESPOSTAS:

1- "Na Venezuela não tem democracia" dizem

Resposta

Foram realizadas 23 eleições desde 1998, ano em que Hugo Chávez (antes de ser morto envenenado aos poucos pela CIA?) foi eleito e iniciou um processo de democratização dos poderes do Estado com altos níveis de participação do povo nas decisões em respeito a vida política, econômica, cultural e organizativa do país. Na Venezuela o voto não é obrigatório, mas a porcentagem da participação está acima de 70% - maior do que a participação em países como Estados Unidos, Espanha, Colômbia, Peru ou Chile. Há onze anos a Venezuela utiliza o voto eletrônico, que permite agilizar a votação e proteger os resultados.

2-"A eleição é fabricada por Maduro" dizem

Resposta

O Poder Público Nacional na Venezuela está dividido em cinco poderes: Legislativo, Executivo, Judicial, Cidadão e Eleitoral. Isto é, diferente da Argentina, onde só existem 3 poderes e os processos eleitorais são organizados pelo Ministério do Interior; na Venezuela existe um poder diferente do Executivo que assume os processos de eleição. O sistema eleitoral venezuelano foi reconhecido pelos observadores internacionais e por diversas organizações e instituições, entre elas, pela União das Nações Sul-americanas (Unasul) e pelo Centro Carter (organização dirigida pelo ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter) como um dos mais confiáveis e modernos do mundo.

3- "A Venezuela passa por uma crise econômica" dizem

Resposta

Precisamos diferenciar as crises geradas pelos próprios governos, das crises induzidas pelos setores financeiros nacionais e internacionais dirigidos pelos Estados Unidos contra a Venezuela, como a crise através do congelamento de contas, da sabotagem econômica a partir da taxa de câmbio, da retirada do papel-moeda de circulação, do desabastecimento de produtos e uma guerra midiática sem precedentes. O governo realiza uma entrega direta de alimentos para mais de 6 milhões de famílias através do programa de Comitês Locais de Abastecimento e Produção (CLAP).

4- "A Venezuela produz exilados políticos e refugiados" dizem

Resposta

A migração da Venezuela é o resultado das condições que a população venezuelana é submetida devido à guerra econômica. Muitos venezuelanos decidiram buscar trabalho fora de seu país, assim como aconteceu com milhões de cidadãos de países da América Central e da região andina que, durante décadas, migraram de seus países.

5- "Muitos países denunciam a Venezuela" dizem, os aloprados.

- Denúncia sobre o México: 1035 jornalistas assassinados nos últimos 15 anos, mais de 50 somente em 2017, é o país com o maior número de homicídios intencionais para silenciar/calar investigações. A chamada "Guerra contra as drogas" não obteve resultados já que o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) anunciou que o país lidera o mercado de exportação de metanfetaminas e ópio na América, além do cultivo de papoula no país (a partir da qual o ópio é produzido) ter crescido cerca de 60% nos últimos seis anos.

- Denuncia sobre o Brasil: O governo de Michel Temer que surgiu a partir de um golpe de Estado disfarçado de julgamento político, e que sem provas destituiu a presidenta eleita Dilma Rousseff. A suposta corrupção serviu para tirar Dilma Rousseff do poder, mas os processos judiciais contra Temer por corrupção, além da falta de votos, não parecem ser tão graves. O Brasil é o país que colocou em voga a reforma trabalhista, que destrói os direitos dos trabalhadores, onde parlamentares da oposição, como Marielle Franco, são assassinados/as e onde o candidato presidencial com maior intenção de votos é preso ilegalmente.

O Brasil que Chico Buarque cobrava em Fado Tropical (MPB) que seria um enorme Portugal, infelizmente graças ao modelito neoliberal de Sp, Samparaguai, o estado Máfia, Tukanistão, transformado numa espécie assim - medidas proporções e em situações diferentes de motivo resultante - de Venezuela brasileira, ainda vai acabar mesmo um enorme Paraguay...

Depois de perder 4 eleições seguidas, as elites dão um golpe de Estado, quebram o país e, sem provas prendem o LULA, com o Supremo com tudo, num insano golpe sem precedentes histórico, para evitar nova derrota. Aliás, com a crise do golpe de 2016, do traidor interino, usurpador de um novo fascista estado novo, da Era Temer, e assim graças a direita o Brasil poderia sim virar uma espécie de Venezuela, como SP o estado máfia já é de alguma forma e medida as proporções de modelo econômico, historial e resultante, e o protegido impopular candidato Alckmin sem simancol ainda conta palha em levianas promessas de campanha que quer legar o "sucesso" de seu "modelito local para o Brasil todo".

Merckel, na Alemanha, foi reeleita mais de 4 vezes. Putin, na Rússia, 4 vezes. Já Maduro, quatro vezes reeleito na Venezuela, pela MAIORIA ESMAGADORA DO ELEITORADO VENEZUELANO, é tido como ilegítimo. Por quem? Pelos EUA, a Cloaca América, e seus lacaios. E o PSDB (do FHC que nos xingou de vagabundos), 25 anos impune no local do crime, o estado-máfia de SP, a nossa Venezuela tupiniquim?

Mas, e a fome na Venezuela? E a pobreza em Cuba?" Você recorda que pessoas passam fome no Brasil, em SP cada vez pior, então o fascista afirma que não é igual - ele é um expert em Venezuela - e alega que as pessoas aqui são vagabundas, que são criminosas, e, invariavelmente, termina te chamando de defensor de bandidos.

Um povo ignorante é refém de escárnios eleitorais assim.

Vão querer canonizar o pior governador que SP (Venezuela) já teve... Ele quer ser Presidente...

Vou pra Cuba!

PS: VENEZUELA

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36863392

BRASIL PÓS GOLPE DE 2016

http://port.pravda.ru/mundo/09-02-2017/42660-brasil_acabou-0/

Silas Correa Leite

