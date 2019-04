O que é o arquivo? ​

A cidade e o arquivo em debate nos dias 15, 16 e 17 de Maio



O terceiro laboratório do ciclo O que é o Arquivo? propõe uma reflexão sobre o encontro entre a cidade e o arquivo e tem lugar de 15 a 17 de Maio, na Biblioteca de Marvila, em Lisboa, sob o mote do Espaço Expectante.

No decorrer do laboratório investigadores e artistas debruçam-se sobre o tema, em três mesas de trabalho, organizadas sob três linhas de investigação: "Território" (desenho e planeamento), "Extratos" (tempo) e "Terreno" (ocupação). Nas mesas de trabalho participam: Alexandra do Carmo, Ana Alcântara, Carla Filipe, Catarina Alves Costa, Eduardo Ascenção, Fernanda Fragateiro, Joana Braga, José A. Bragança de Miranda, Luís Santiago Batista, Maria Filomena Molder, Paulo Catrica e Susana Ventura.

As sessões de trabalho decorrem nos dias 15 (às 15h00) e 16 (às 10h00 e às 15h00).

No dia 17, o laboratório termina com uma sessão de cinema ao ar livre, pelas 21h30, nas imediações da biblioteca, onde são exibidos: A Primeira Árvore no Parque de Chelas (reportagem da RTP, de 24 Janeiro de 1974); Brasília: contradições de uma cidade nova, de Joaquim Pedro de Andrade; Pé na Terra, de João Vladimiro e Fire Child, de Gordon Matta - Clark.

Todas as atividades são de entrada livre e abertas ao público.

Esta é uma iniciativa organizada pelo Arquivo Municipal de Lisboa - Videoteca, em parceria com o projeto OBRA - Fragmentação e Reconfiguração : A experiência da cidade entre arte e filosofia, com curadoria de Inês Sapeta Dias, Joana Ascenção, Maria do Mar Fazenda, Nélio Conceição e Susana Nascimento Duarte.

Arquivo / Cidade

A proposta deste laboratório surge do confronto e da observação direta de uma zona da cidade de Lisboa em intensa transformação, Marvila, onde parece ser particularmente premente levantar questões sobre o arquivo, com enfoque na sua importância para a construção de um lugar. O laboratório foi precedido de sessões de trabalho com investigadores e artistas cujo trabalho está de alguma forma ligado a este território em particular: António Miranda, Fátima Tomé Ribeiro, Frédéric Vidal, Guya Accornero, Joana Braga, Mariana Viegas, Paulo Catrica, Susana Ventura, Tiago Castela e representantes das associações locais.

Espaço Expectante é o terceiro, e será o último, laboratório do ciclo O que é o Arquivo? que surgiu em 2017 com o objetivo de refletir em torno da definição contemporânea de arquivo, questionando o seu papel, definições e amplitude na era digital. O primeiro laboratório teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, em torno da temática Arte/Arquivo, dando origem à publicação O que é o arquivo? Arte / Arquivo, numa edição bilingue publicada pela Sistema Solar (Documenta); e o segundo decorreu no ano passado, na Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, sob o mote Cinema / Arquivo.