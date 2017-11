Presidente Rouhani promete reconstrução rápida após terremoto

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, prometeu hoje reconstruir a área devastada pelo sismo de domingo no período mais curto possível.

O Presidente Rouhani falava em Kermanshah, capital da província homónima, onde chegou esta manhã.

"Quero assegurar a todos os que sofrem que o governo começou a agir com todo o seu poder e que se esforça para resolver este problema o mais rapidamente possível", disse à saída do avião no aeroporto de Kermanshah (420 quilómetros a sudoeste de Teerã), pouco depois das 09:30 Hora local.

O oeste da província de Kermanshah, que faz fronteira com o Iraque, foi atingido na noite de domingo por um sismo que causou 423 mortos e 7.370 feridos, segundo o mais recente balanço oficial iraniano.

No Iraque, as autoridades informaram que o sismo causou oito mortos e 336 feridos.

No que concerne à reconstrução, "peço a todos os funcionários do governo, a todos os líderes militares, a todas as fundações de caridade e às organizações não governamentais que ajudem a Fundação para a Habitação e que não façam nada separadamente", acrescentou.

Rouhani saudou os esforços de unidades militares, incluindo o Exército, o IRGC, o Basij, bem como a equipe da Sociedade do Crescente Vermelho, a Fundação Habitação, os ministérios das estradas, a energia, o interior, a saúde e outros que ajudaram as operações de socorro e resgate.

Após o breve discurso no aeroporto, o presidente Rouhani visitou Sarepol-Zahab em Kermanshah perto da fronteira iraquiana, com as maiores baixas e danos materiais.

