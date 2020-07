Santa Maria da Feira - Os Verdes Alertam para Reduzida Biodiversidade nos Rios Caster, Uíma e Ribeira de Rio Maior Através da Iniciativa "Rio Morto"

Os Verdes realizaram, na passada quinta-feira, uma iniciativa, designada "Rio Morto", com a colocação de placas, alertando para a reduzida biodiversidade dos rios Caster, Uíma e da ribeira de Rio Maior, em consequência da má qualidade das águas destes cursos de água.

Os Verdes têm denunciado e intervindo sucessivamente ao longo dos anos, no sentido de preservar os recursos hídricos em Santa Maria da Feira, município que se confronta amiúde com vários atentados sobre os rios Cáster, Uíma e Úl e nas ribeiras de Rio Maior e da Lage com repercussões igualmente a jusante, como é o caso da Barrinha de Esmoriz.

Para além das inúmeras perguntas que Os Verdes têm apresentado no Parlamento, por exemplo sobre as descargas no rio Uíma ou na ribeira de Rio Maior, o PEV contribuiu igualmente, através do Projeto de Resolução n.º 1774/XIII/3.ª, aprovado por unanimidade na legislatura passada, que deu origem à Resolução da Assembleia da República n.º 53/2019, recomendando ao Governo, entre outros, que realize ações de monitorização e fiscalização, com mais frequência, nas bacias hidrográficas da Ribeira de Rio Maior e Vala da Maceda por forma a evitar descargas ilegais de águas residuais e desenvolva e implemente, em articulação com os municípios, um plao de vigilância, prevenção, controlo e mitigação, para, definitivamente, proceder à despoluição e recuperação de toda aquela zona, inclusivamente da Ribeira de Rio Maior e da Vala de Maceda, e estabeleça um cronograma para a sua execução, publicitando ambos.

Apesar das sucessivas denúncias, da recomendação ao governo, dos alertas para o estado destes cursos de água, numa iniciativa similar, realizada há um ano, no decorrer da campanha para as eleições legislativas, a verdade é que pouco ou nada foi feito para melhorar a qualidade das águas dos rios e ribeiras de Santa Maria da Feira.

Os Verdes vão continuar a acompanhar, a denunciar e a intervir para que a água que corre nos cursos de água seja de boa qualidade, permitindo aumentar a biodiversidade nestes ecossistemas fluviais.







O Partido Ecologista Os Verdes

http://www.osverdes.pt/pages/posts/santa-maria-da-feira---os-verdes-alertam-para-reduzida-biodiversidade-nos-rios-caster-uima-e-ribeira-de-rio-maior-atraves-da-iniciativa--rio-morto--11154.php