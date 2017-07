México: Comemora-se aniversário de Simón Bolívar

Simón Bolívar nasceu em 24 junho de 1783 em Caracas, Venezuela.

Simon Bolivar, o Libertador, foi um precursor da unidade da América Latina e do anti-imperialismo e seu alto valor militar e governamental, deve unir suas habilidades de excelente orador e escritor de ensaios notáveis entre os quais estão "Meu delírio no Chimborazo".

Quando Simón Bolívar obteve a importante vitória de Carabobo não pediu as honras que merecia, mas pediu ao Congresso da Grande Colômbia que os filhos de escravos nascidos no território das novas repúblicas fossem considerados livres.

No aniversário do nascimento de Simón Bolívar, a Embaixada da Venezuela no México convida a exibição do filme Diário de Bucaramanga do realizador Carlos Fung e cuja filmagem foi realizada na Venezuela, França e Colômbia.

O filme é uma adaptação de um romance escrito pelo francês Luis Peru de Lacroix, durante seu mandato como ajudante de Simón Bolívar por três meses em 1828.

O filme recria os últimos dois anos Simón Bolívar e tudo o que aconteceu com sua ideologia política, que incluiu a unidade para toda a América Latina.

Segunda-feira 24 de julho de 2017

18.00

Schiller 326, Colónia Chapultepec Morales.

Cidade do México