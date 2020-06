Teatro Maria Matos reabre as portas a 15 de Julho

O Teatro Maria Matos retoma a actividade sob a gestão da Força de Produção no dia 15 do próximo mês de Julho.

A abertura do teatro anunciada no início deste ano, estava inicialmente marcada para o dia 30 de Abril, com o anúncio da programação em conferência de imprensa a ter lugar a 27 de Março. A actual conjuntura, que dispensa contextualização, obrigou não só ao adiamento da, tão esperada, abertura do Maria Matos, por tempo indeterminado, como a uma paragem da actividade da Força de Produção antes, durante e mesmo após o término do Estado de Emergência.

A reabertura do Maria Matos é uma prioridade da Força de Produção e uma acção que levamos a cabo, mais uma vez, à luz de um contexto que está longe do que tínhamos a imaginado. A sala abre as portas sob as regulamentações do decreto que define a retoma de actividade das salas de espectáculos, segundo as normas implementadas pela DGS, e após um período de paragem que levou a que fossem feitos ajustes e reestruturações à programação e modelos de funcionamento inicialmente pensados para o espaço. É um arranque mais lento e gradual, mas o possível de acordo com os critérios de rigor, qualidade e profissionalismo a que nos propomos e às condições externas às quais estamos sujeitos neste momento e que levam, entre outras medidas, a que a lotação da sala, ao momento da sua abertura, corresponda a 230 lugares.



No Dossiê de Imprensa disponibilizado neste comunicado estão expressas as linhas de programação e actuação do Teatro Maria Matos para os próximos cinco anos - duração do contrato celebrado entre a Força de Produção e a EGEAC. Algumas terão implementação imediata, outras serão introduzidas gradualmente. É também apresentada a programação de arranque do Teatro Maria Matos, a ter início já no dia 15 de Julho.



Pretende-se apresentar uma oferta cultural de qualidade, diversificada e para o grande público.

Uma programação cujo eixo central é o Teatro - em temporadas de média e longa duração - a música - através de concertos, festivais e outras iniciativas, e as artes performativas. A cafetaria do Teatro, cujo nome passará a ser Maria vai com todos, terá uma programação complementar à principal. Pelos motivos previamente expostos, a abertura deste espaço não avançará nesta primeira fase.



Para pôr em prática os objectivos a que nos propomos, chamámos um conjunto de pessoas que assumirão os cargos de consultores para as várias linhas de acção estipuladas para o espaço. A Academia de Produtores Culturais, que vai desenvolver uma série de iniciativas junto da Comunidade; Bruno Cochat, como responsável pelo extenso plano de actividades pedagógicas do teatro; o maestro Cesário Costa, consultor na área da música clássica e coordenador da iniciativa Concertos Comentados; Nuno Rafael, Filipe Melo e Bruno Nogueira, na consultoria de programação musical, humor e programação alternativa a ter lugar em vários espaços do teatro e Alexandra Neves Silva, programadora do Festival Presente.



A programação arranca a 15 de Julho, com a reposição do espectáculo Avenida Q, que estará em cena de Quarta a Domingo. O ensaio solidário acontece no dia 14 e as receitas revertem integralmente a favor da União Audiovisual, na forma de cartões de supermercado.

Às Segundas e Terças a programação está centralizada na música, estando já programados concertos de Clã, Afonso Cabral, Cabrita, Salvador Sobral, Alma Nuestra e o lançamento do projecto Ruge.



Até ao dia 30 de Setembro, as Segundas e Terças livres no Maria Matos estão abertas a acolhimentos onde 100% da receita de bilheteira vai directamente para os artistas e suas equipas, assumindo estes somente os custos referentes aos recursos humanos necessários à realização dos espectáculos. Um desafio lançado a produtores e promotores de forma a apoiar os artistas no período de instabilidade que atravessamos.



Ainda no campo dos apoios, vamos avançar com a cedência de uma das salas de trabalho do teatro a associações que promovam os mesmo valores que regem a filosofia pedagógica do Maria Matos: igualdade, liberdade de pensamento, cruzamento entre as artes, empatia e inclusão. O Grupo EducAR - Plataforma de Educadores Antirracistas é o primeiro organismo apoiado por esta iniciativa, que arrancará aquando da abertura do teatro.

O Teatro Maria Matos reabre a 15 de Julho.

Os bilhetes para os espectáculos estarão à venda na Ticketline e locais habituais. A bilheteira do Teatro abre a 14 de Julho.

Consulte o dossier de imprensa para informações detalhadas sobre as linhas de actuação e programação do Teatro.



Para mais informações, por favor, contacte:

Teresa Sequeira

939 107 144

Força de Produção

N2