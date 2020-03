Lula defende o papel do Estado diante de uma pandemia de Covid-19

Brasília, 24 de março (Prensa Latina) O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva defende nas redes sociais o papel que o Estado deve desempenhar hoje diante da nova pandemia do coronavírus SARS-Cov-2, causando o Covid-19.

'Apenas um estado forte vai cuidar do povo', diz Lula em um vídeo que circula em plataformas digitais, e ressalta que no Brasil 'estamos exigindo que o governo (de Jair Bolsonaro) dê ao povo pelo menos um salário mínimo'.



Ele destaca a necessidade de uma reforma tributária no país, que cubra mais impostos para os mais ricos e mencione iniciativas estaduais contra o coronavírus nos Estados Unidos e na Europa.



'É importante que os brasileiros levem em conta que apenas um estado forte interessa aos trabalhadores, às pessoas mais frágeis', reitera o fundador do Partido dos Trabalhadores.



Ele afirma que 'para os ricos, quanto mais privatizado o Estado, menos ele tem, melhor. Somente o Estado que está interessado em cuidar das pessoas mais carentes é o Estado', observa ele.



Lula defende medidas de política estadual para superar a crise causada pela nova pandemia de coronavírus e pede uma renda básica para trabalhadores informais e precários.



'Um estado forte contratará quantos leitos for necessário, fará tantos investimentos quanto necessário para que nossos pesquisadores possam encontrar uma vacina. O estado fraco não faz nada, desculpe. Ele chora', ele finalmente enfatiza.



Segundo dados recentes do Ministério da Saúde, o número de mortes por Covid-19 aumentou para 34 no Brasil, onde 1.891 pessoas estão infectadas.



rgh / ocs / bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=30163&SEO=lula-defende-o-papel-do-estado-diante-de-uma-pandemia-de-covid-19