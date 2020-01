Rússia promete resposta à expulsão de seus diplomatas da Bulgária

Moscou, 25 de janeiro (Prensa Latina) O Ministério das Relações Exteriores da Rússia chamou hoje um gesto claro e hostil de provocação à expulsão pela Bulgária de dois diplomatas deste país e advertiu que se reserva o direito de responder a essa medida.

Sofia não apresentou nenhuma explicação ou evidência consistente para aplicar a ação acima mencionada, que contraria as relações historicamente construtivas de amizade e respeito entre as duas nações, disse um comunicado da agência.







O governo búlgaro anunciou como desagradável um secretário do departamento de consulados da missão diplomática russa e um funcionário da representação comercial, a quem ele acusou de espionagem.







De acordo com as versões do país dos Balcãs, o funcionário da embaixada teria se dedicado desde 2017 a reunir informações sobre o sistema eleitoral búlgaro, enquanto o representante comercial desde 2018 coletou dados sobre segurança energética búlgara.







Os meios de comunicação comentam aqui que as acusações são ouvidas após a participação do primeiro-ministro búlgaro, Boiko Borisov, na inauguração do gasoduto turco Torrente, juntamente com os presidentes da Rússia, Turquia e Sérvia, em uma cerimônia realizada em Istambul no dia 8 .







Na época, o presidente russo, Vladimir Putin, reclamou que a Bulgária atrasou a conclusão de sua seção correspondente ao Torrent turco, que parte dos concentradores na Rússia, para passar, através do Mar Negro, a um ponto próximo a Istambul e Lá para o país dos Balcãs.







Durante a cerimônia, o chefe de estado sérvio, Alexander Vucic, expressou sua esperança de que Sofia cumpra seu compromisso de realizar em seu território a seção do gasoduto acima mencionado que o conecta à mencionada ex-república iugoslava.







O primeiro projeto de gasoduto nessa área desenvolvido pela Rússia foi o South Stream, que falhou, entre outras coisas, com a recusa da Romênia e da Bulgária em cumprir seus compromissos com esse gasoduto.







Os meios de comunicação enfatizam aqui que os argumentos apresentados para a expulsão de diplomatas da Bulgária estão muito relacionados à questão energética, em meio aos esforços de Washington para impedir a diversificação das rotas para levar gás russo à Europa.







Anteriormente, a imprensa russa tratou fortemente das alegações de forte pressão, especialmente da Casa Branca, para que a Bulgária abortasse sua participação no sul de Torrente, supostamente para impedir o cancelamento da Ucrânia como país de trânsito do gás russo .







mv / to / cc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=28783&SEO=russia-promete-resposta-a-expulsao-de-seus-diplomatas-da-bulgaria

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Foreign_Affairs_(Russia)#/media/File:Jubcoin_2002_10rub_ministerstvoinostrannihdel_revers.jpg