Pela 1ª vez em Salvador, cantora amapaense Patrícia Bastos fará show neste final de semana

A cantora amapaense Patrícia Bastos desembarcará em Salvador para três apresentações nos dias 27, 28 e 29 de setembro (sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h), na CAIXA Cultural Salvador, com ingressos a preços populares (R$ 30 e R$ 15).

Esta é a primeira vez que o público baiano terá a oportunidade de conferir a qualidade dessa grande intérprete e seus projetos musicais já premiados no Prêmio da Música Brasileira nas categorias Melhor Disco e Melhor Cantora Regional em 2014 (Zulusa) e Melhor Álbum em 2017 (Batom Bacaba). "Batom Bacaba", seu mais recente projeto musical, recebeu também uma honrosa indicação no Grammy Latino de 2017, concorrendo como Melhor Álbum na categoria Raízes Brasileiras.

No show, além de interpretar canções autorais, Patrícia levará para o público sucessos de Zeca Baleiro, Joãozinho Gomes e Dante Ozzetti. A sonoridade e a delicadeza de Patrícia Bastos, a mistura de ritmos como marabaixo, zouk, batuque, cassicó, a influência dos cantos indígenas e caribenho e as inovações eletrônicas dão o tom a todo trabalho da cantora, que transportou para todo o Brasil o gosto amazônico, os sons dos tambores e os versos que retratam o jeito nortista.

Durante sua passagem por Salvador, além das três noites de apresentação, na tarde do dia 28 de setembro, às 15h, haverá uma oficina sobre os ritmos que compõem a musicalidade amazônica, com acesso gratuito. As inscrições deverão ser realizadas a partir das 9h, na recepção da CAIXA Cultural Salvador.

Nascida em Macapá, Patrícia Bastos é descendente de uma família de artistas. Desde a infância, ela teve a oportunidade de conviver com música e arte dentro de casa. Sua carreira profissional começou ainda na adolescência, cantando em formações musicais em sua cidade, logo alcançando reconhecimento e destaque por sua afinação e sonoridade, o que a levou aos palcos de festivais de música. Interpretou músicas de compositores regionais e nacionais. Partiu para a carreira solo dando preferência à música amazônica e se consagrou como uma das melhores do Norte do país.

Serviço

Show de Patrícia Bastos

Data: 27 a 29 de setembro

Horário: 20h (sexta-feira e sábado) e 19h (domingo)

Local: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57 - Centro)

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: bilheteria do local, a partir de 27/09, a partir das 9h

Duração: 1h15min

Classificação indicativa: livre

Maiores informações: (71) 3421-4200

Oficina com Patrícia Bastos e músicos

Data: 28 de setembro

Horário: 15h

Local: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57 - Centro)

Inscrições: recepção do local, a partir das 9h

Classificação indicativa: livre

Gratuito

(Fotos: Eudes Vinicius/Divulgação)

N1