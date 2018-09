Líder da Revolução Islâmica culpa regimes apoiados pelos EUA pelo ataque terrorista ao Irã

Pars Today- O líder da Revolução Islâmica em uma mensagem de sábado às famílias enlutadas daqueles que atingiram o martírio em um ataque terrorista a uma parada militar em Ahvaz pediu às forças de inteligência que localizem e processem os culpados por trás do ataque.

A mensagem diz que o crime amargo e lamentável revelou mais uma vez a hostilidade dos inimigos à nação iraniana.

A seguir, o texto completo da mensagem:

Em nome de Deus, o exaltado

O incidente trágico e comovente do martírio de um grupo de nosso querido povo em Ahvaz, nas mãos dos terroristas mercenários, expôs mais uma vez a atrocidade e crueldade dos inimigos da nação iraniana. Esses mercenários de coração duro que abrem fogo contra mulheres, crianças e homens inocentes são os dependentes dos mesmos falsos e dúbios defensores dos direitos humanos. Seus rancorosos corações não suportam ver a manifestação da soberania nacional durante o desfile das Forças Armadas.

Seu crime é uma continuação das conspirações dos regimes apoiados pelos EUA na região, que visam criar insegurança em nosso querido país. No entanto, para seu espanto, a nação iraniana persistirá no caminho nobre e orgulhoso que tomou e, como antes, superará todas as animosidades.

Por isso, expresso minha solidariedade e solidariedade às famílias desses queridos mártires e peço a Deus a paciência e a divina calma para eles, bem como a elevação das fileiras celestes dos mártires. Os setores de inteligência devem rastrear e processar com rapidez e meticulosidade os fornecedores desses criminosos e entregá-los ao poderoso judiciário.

Sayyid Ali Khamenei

http://www.iranews.com.br/lider-da-revolucao-islamica-culpa-regimes-apoiados-pelos-eua-pelo-ataque-terrorista-ao-ira/