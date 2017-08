Acampamento Ecolojovem - 24 a 27 de agosto de 2017 - Parque de Campismo de Monsanto, Lisboa

Começa já amanhã, 24 de agosto, mais uma edição do acampamento da Ecolojovem que, este ano, se realiza no Parque de Campismo de Monsanto e conta com a participação de cerca de 40 jovens. Trata-se de uma iniciativa com a duração de 4 dias em que as questões ambientais, como os transportes, a mobilidade, os espaços verdes e a promoção da produção e consumo local, serão debatidas e colocadas na linha da frente da discussão política pelos jovens ecologistas.

A Ecolojovem - Os Verdes considera que é fundamental uma rede de transportes públicos coletivos que sirva as populações, com qualidade, com preços socialmente justos, que ofereça alternativas sustentáveis ao transporte individual e que contribua para uma melhoria da qualidade ambiental.

A Linha de Cascais, que serve as populações de vários concelhos da grande Lisboa, tem vindo a degradar-se ao longo dos anos, com incumprimento de horários e supressão de comboios. Para a Ecolojovem - Os Verdes, esta linha ferroviária deve assegurar um serviço público sério e responsável e, por isso, no âmbito das ações previstas para estes 4 dias, os jovens ecologistas realizarão uma viagem de comboio na Linha de Cascais, onde, em contato direto com os utentes, afirmarão a importância do direito à mobilidade.

Irão, igualmente, organizar uma "Conversa Ecologista" sobre o tema da mobilidade e da sua influência nas alterações climáticas, uma ação em que participará a Deputada do PEV e candidata à presidência da Câmara Municipal de Oeiras, pela CDU, Heloísa Apolónia.

A Ecolojovem defende um desenvolvimento sustentado que respeite o ambiente, o património cultural e natural, a prática desportiva, o lazer e o acesso público ao Jamor. E, para realçar esta temática, uma das iniciativas previstas no acampamento consiste num passeio de canoa no Jamor. Esta ação visa defender o acesso público ao Jamor e protestar contra mais betão e pressão urbanística na orla ribeirinha e no vale do Jamor.

No que toca ao Concelho de Lisboa, a Ecolojovem considera que Monsanto é uma importante estrutura verde para a Área Metropolitana de Lisboa e é um espaço fundamental para a conservação da natureza e a defesa da biodiversidade. É preciso garantir que Monsanto está ao serviço dos cidadãos e que é preservado. Por isso mesmo, a juventude ecologista organiza, no dia 26 de Agosto de manhã, uma caminhada por Monsanto que contará com a presença do Deputado ecologista José Luís Ferreira, de membros da Plataforma por Monsanto e da candidatura da CDU ao Município de Lisboa.

PROGRAMA

5ª FEIRA, 24 DE AGOSTO

Manhã

Reunião com Câmara Municipal de Loures - Loures

Tarde

Receção ao Campismo

Noite

Jantar-jogo com produtos regionais - Parque de Campismo

6ªFEIRA, 25 DE AGOSTO

Manhã

Viagem de Comboio em defesa da Linha de Cascais - partida de Algés

Piquenique no Jardim Municipal de Oeiras

Tarde

Workshop de Socorrismo - Jardim Municipal de Oeiras

Canoagem no Jamor

Noite

Jantar e Conversa Ecologista em Algés - "Mobilidade e Alterações Climáticas" - com a Deputada e candidata à presidência da Câmara Municipal de Oeiras, Heloísa Apolónia

SÁBADO, 26 DE AGOSTO

Manhã

Caminhada em defesa de Monsanto com a presença do Deputado José Luís Ferreira e do Vereador da CDU e candidato à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moura - ponto de encontro junto à entrada do Parque de Campismo

Tarde

Acão "Uma ideia para uma vida melhor" - junto à estação de comboios do Cais do Sodré, Lisboa

Noite

Jantar e convívio no Parque de Campismo de Monsanto

DOMINGO, 27 DE AGOSTO

Manhã

Jogos tradicionais e convívio

A Ecolojovem-Os Verdes