Chomsky se une à campanha pelo Nobel da Paz a Lula

Considerado um dos maiores intelectuais do mundo, o linguista, filósofo e ativista político Noam Chomsky aderiu à campanha em defesa do Prêmio Nobel da Paz para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva; a campanha foi lançada na internet, pelo site Change.org, pelo também Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, que na semana passada tentou visitar Lula na prisão, mas foi barrado pela Justiça

A campanha pelo Nobel da Paz de Lula já ultrapassou as 240 mil assinaturas. A nova meta é chegar aos 300 mil (a meta anterior, já ultrapassada, era de 150 mil).

"O que o Lula fez com na área da política pública, nas políticas sociais, de tirar da pobreza mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras é um fato único no mundo, ninguém fez isso", defende Esquivel.

