A Limpeza Étnica da Palestina, de Ilan Pappé, será lançado na Livraria Antonio Gramsci

Dia 24 de março, às 19h.

A Editora Sundermann e o Núcleo Piratininga de Comunicação - NPC convidam para lançamento e debate, com a participação de Soraya Misleh, do livro " A Limpeza étnica da Palestina", do historiador israelense Ilan Pappé.

A partir da abertura de arquivos oficiais israelenses, Pappé debruçou-se em reexaminar criticamente os acontecimentos de 1948 e o sionismo enquanto projeto político. Nesta obra, alia documentos oficiais à memória palestina para demonstrar que a criação de Israel como Estado judeu a escolha de suas lideranças foi promover limpeza étnica, ou seja, expulsão deliberada dos palestinos.

O autor é um dos mais importantes entre os chamados novos historiadores israelenses. Professor da Universidade de Exeter, na Inglaterra. Filho de imigrantes judeus alemães, nasceu em Haifa em 1954, apenas seis anos após a criação do Estado de Israel - para os palestinos, a Nakba (catástrofe). Lecionou na Universidade de Haifa entre 1984 e 2007. Após a publicação de "A limpeza étnica da Palestina" e de expressar apoio ao movimento BDS (boicote, desinvestimentos e sanções) a Israel, passou a enfrentar pressão e ameaças, o que o levou a exilar-se na Inglaterra, onde vive hoje.

Pappé não reviu suas conclusões, como fizeram outros "novos historiadores". Abdicou dos privilégios que o silêncio cúmplice lhe traria e tem dedicado seu conhecimento à denúncia vigorosa da limpeza étnica do povo palestino e a que se faça justiça na tão maltratada Palestina. E vai além: afirma que sem o reconhecimento histórico da Nakba, não é possível haver uma solução justa, o que implica necessariamente assegurar o direito de retorno dos milhões de refugiados expulsos de suas terras.

Serviço:

Lançamento e debate do Livro A Limpeza Étnica da Palestina, de Ilan Pappé.

Editora Sunderman

Valor: R$ 60,00

Data: 24 de março de 2017

Hora: 19h

Local: Livraria Antonio Gramsci

Endereço: Rua Alcindo Guanabara, 17, térreo, Cinelândia, Rio de Janeiro.

Contatos: (21) 2220-4623 / livraria@piratininga.org.br