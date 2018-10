Eleições: já indo contra a corrente

José R. Bessa Freire. Diário do Amazonas Em: 21 de Outubro de 2018

Tags: eleição; Brasil presidente fascismo

"Os trabalhadores nada têm a perder, a não ser as suas correntes".

Não quebre esta contracorrente, passe adiante. Se você compartilhar com 20 pessoas, em poucas horas o Brasil inteiro saberá. Caso contrário algo de ruim lhe acontecerá, uma mulher muito querida será vítima de feminicídio e serão assassinados um gay no Rio Grande do Sul, um negro na Bahia e um índio no Amazonas. A coisa é séria. O Coiso também.

Uma corrente iniciada em 1924, em Munique, Alemanha, com o nome original de "Strom Mein Kampf", foi escrita por Adolf Hitler, cabo do 16º Regimento de Infantaria Bávara e dedo-duro (verbindugsmann) do exército alemão (Reichswehr). Traduzida ao português, circulou nas décadas de 1930 a 1970 no Brasil, em cópias datilografadas, passando de mão em mão e agora está sendo difundida massivamente nas redes sociais.

