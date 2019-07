Angola: Raid Cacimbo 2019

Com o principal apoio da Marca Cuca, a expedição turística mais Antiga de Angola, saiu em caravana neste domingo, 21 de Julho, em direção à comuna do Cazombo na província do Moxico, o único ponto do país nunca antes explorado pelos aventureiros!

Com início a 21 de Julho e regresso a 04 de Agosto, o roteiro da expedição do Raid Cacimbo 2019 passa por pontos turísticos que vão desde as Quedas de Kalandula e Pedras Negras de Pungo Andongo em Malange, até ao Marco 25 e ao rio Zambeze no Cazombo, destino final desta edição. Entre outras actividades, destaca-se uma visita à Rainha Nhakatolo, dos povos Luvale, no Moxico.

A caravana de "Cacimbados", composta por 13 viaturas e mais de 30 participantes, mostra-se muito entusiasmada por participar nesta edição que consideram especial, pois em 23 anos de Raid Cacimbo e tendo já passado pelas 18 províncias de Angola e alguns países intercontinentais, nunca antes tiveram a oportunidade de explorar o Saliente do Cazombo no extremo leste de Angola, província do Moxico. "Estamos totalmente abertos ao que nos espera. Prontos para sermos surpreendidos e encantados", revela Ricardo Fernandes, membro do Social Team Angola, actuais organizadores da expedição turística. "É importante que continuem a ser realizadas acções que impulsionam a valorização do país, por isso, para a Cuca, é como uma responsabilidade apoiar estas iniciativas, afirma Rita Vilas-Boas, Directora Estratégica de Marketing da Cuca.

Sobre o Raid Cacimbo

O Raid Cacimbo nasceu em 1996, quando, por altura das comemorações das festas de Nossa Senhora do Monte na Huíla, um grupo de aficionados do TT resolveu fazer-se à estrada para marcar presença nas festividades. Desde então, anualmente durante o cacimbo, o grupo passou a aliar o prazer da condução à aventura, ao campismo e ao turismo ecológico. Com o propósito de "fazer turismo, fazendo conhecer e crescer Angola". Desde 1996 ocupa lugar de destaque no calendário de eventos nacionais e em 2016 passou a ser uma organização exclusiva do Social Team Angola.

Sobre o Social Team Angola

Fundado em 2012, o SOCIAL TEAM é um grupo multidisciplinar focado na competição e desenvolvimento de actividades de lazer, desporto e turismo. Com uma forte componente organizativa, todos os eventos têm como

base a responsabilidade social e o envolvimento da comunidade. Ligado ao desporto em geral, com o desenvolvimento de modalidades e atletas onde destaca as participações no desporto motorizado, Rali, Surf, Wakeboard e Skate, sempre com os valores de responsabilidade social, preservação do meio ambiente e espírito de equipa.

Sobre a Cuca

A Marca Cuca pertence ao Grupo Castel Angola, que tem fábricas em Luanda, Benguela, Huambo, e Cabinda, bem como várias representações e centros de negócios por todo o País empregando directamente mais de 5.000 pessoas e outros milhares indirectos através da comercialização da sua vasta gama de produtos por todo o País.

Luanda, 22 de Julho de 2019

