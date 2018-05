Brasil não reconhece vitória de Maduro na Venezuela

O Brasil, em conjunto com outros 13 países do Grupo de Lima, anunciou que não reconhece as eleições presidenciais da Venezuela, realizadas no último domingo (20). O presidente Nicolás Maduro venceu a disputa para um novo mandato até 2025.

Um documento assinado pelo Grupo Lima, formado por Brasil, Argentina, Canadá, Colômbia e mais 10 países, além de não reconhecer as eleições venezuelanas, anunciou a redução das relações diplomáticas com o país sul-americano.

Em nota divulgada à imprensa o Itamaraty declarou que as eleições realizadas na Venezuela, ao invés de restaurar a democracia, "aprofundam a crise política no país, pois reforçam o caráter autoritário do regime"."O Governo brasileiro lamenta profundamente que o governo venezuelano não tenha atendido aos repetidos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas", diz a nota da diplomacia brasileira.

"Nas condições em que ocorreu - com numerosos presos políticos, partidos e lideranças políticas inabilitados, sem observação internacional independente e em contexto de absoluta falta de separação entre os poderes - o pleito do dia 20 de maio careceu de legitimidade e credibilidade", acrescenta a nota.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro destacou ainda que o país continuará atuando "em favor do restabelecimento da institucionalidade democrática, do estado de direito e do respeito aos direitos humanos na Venezuela".

No domingo (20), Nicolás Maduro voltou a vencer as eleições presidenciais, obtendo 5,8 milhões de votos (cerca de 68%). Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, o candidato Henri Falcón obteve mais de 1,8 milhão de votos e Javier Bertucci 952 mil votos. No total, as eleições contaram com a participação de cerca de 46% dos eleitores. A oposição, no entanto, não reconheceu o resultado das eleições, alegando irregularidades no processo eleitoral.

http://www.iranews.com.br/brasil-nao-reconhece-vitoria-de-maduro-na-venezuela/

Nota editorial de Timothy Bancroft-Hinchey

Então o Brasil não reconhece quem foi eleito com 27 minlhões de votos mas reconhece o Temer como Presidente que não teve voto nenhum. E esta, hein?