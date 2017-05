Dolce Vita Tejo bate recordes de desempenho

Tráfego e Vendas com resultados históricos nos primeiros meses do ano

Adidas abre megastore com 400 m2 e McDonald´s estreia em Portugal quiosque de gelados

Novas aberturas e remodelações de lojas dinamizam mix comercial e representam 2,5 milhões de euros de investimento

Lisboa, 22 de maio de 2017 - O Dolce Vita Tejo está a bater recordes de resultados. No último mês de abril, as vendas aumentaram mais de 20% em relação ao mês homólogo do ano anterior, representando um acumulado no ano de cerca de10%. Também os valores do tráfego têm tido uma performance positiva, atingindo um aumento de 10,6% em Abril. Os valores acumulados no primeiro trimestre ultrapassam consideravelmente os valores do mercado, de acordo com os dados da Associação Portuguesa de Centros Comerciais.

O ano de 2016 foi o melhor de sempre para o Centro Comercial detido pelo Eurofund Group e gerido pela Pragma Management, com resultados históricos. À extraordinária performance de tráfego e vendas juntam-se também os resultados dos indicadores de sustentabilidade ambiental: em 2016 o consumo de água efetivo diminuiu 21% (24% por Convidado), o consumo de energia baixou 20% (23% por Convidado) e os resíduos produzidos foram reciclados quase na sua totalidade.

Aberturas e renovações

Desde janeiro de 2017 abriram nove novas lojas e houve sete renovações de espaços comerciais no Dolce Vita Tejo, a que corresponde uma área de mais de 3.000 m2 e um investimento de mais de 2,5 milhões de euros.

A Adidas é a mais recente marca a apostar no sucesso deste centro comercial. A insígnia alemã de artigos para desporto abriu no piso 1 uma megastore de mais de 400m2, uma das suas maiores lojas em Portugal e a maior de Lisboa. Um espaço onde os amantes do desporto podem vibrar com a força desta marca de referência mundial.

Também a McDonald's escolheu o Dolce Vita Tejo como parte integral do seu mais novo conceito: "The Ice Spot by McDonald's". Estes quiosques dedicados exclusivamente à venda de gelados estão a ser testados em Portugal com o objetivo de serem exportados para outros países da Europa. Localizado junto à entrada principal do centro comercial disponibiliza alguns clássicos da marca americana e apresenta ao mercado algumas novidades exclusivas ao quiosque, todos eles com a possibilidade de personalização.

A pensar nas crianças, abriu no piso 0 do Dolce Vita Tejo a Teddy Mountain, a primeira loja em Lisboa do líder em franchisede peluches personalizáveis, uma verdadeira experiência em família. Neste piso abriram ainda a Hair Shop, marca especializada em produtos de cabelo, a tabacaria Presse Linha, e o sector Casa e Decoração foi reforçado com a Carpet Store e a Lovit, para além de ter recebido a remodelação da loja Chateau d'Ax.

No piso 1 também existem várias novidades, como a abertura da IT Tabacarias, junto à zona da restauração, e o novo espaço dedicado às criações da estilista Linna Pereira. Quanto a reformulações de espaços, tanto a Foreva como a Ydentik e aPerfumes e Companhia reabriram em novas localizações, com lojas que refletem as últimas tendências do mercado de retalho.

A Sonae SR também investiu na modernização das suas insígnias no Dolce Vita Tejo com o objetivo de melhorar a experiência de compra dos seus clientes. Com mais de 300m2 a Zippy foi integralmente renovada para implementar o novo conceito de loja da marca, mais moderno e assente em equipamentos multimédia. Esta aposta estratégica reflete-se também na reabertura da Sport Zone, transformada de outlet em "4G Store", uma loja de última geração com mais de 800m2 de emoção desportiva.

Um shopping familiar

O Dolce Vita Tejo continua investir em diversas áreas do centro comercial, de forma a consolidar a implementação do inovador conceito de shopping resort, requalificando e aumentando as zonas de descanso, reforçando as alternativas de lazer infantil, bem como a qualidade e diversidade dos serviços prestados. O centro tem vindo a melhorar cada vez mais a relação com os seus convidados, obtendo os melhores índices de sempre no que se refere à satisfação, à preferência e ao tempo de permanência no centro, de acordo com um estudo da consultora Nielsen. A confirmar o carácter familiar do espaço, o referido estudo indica que 80% do público se insere na categoria família com crianças até aos 14 anos.

Sobre o Dolce Vita Tejo

O Dolce Vita Tejo, Centro Comercial sob a gestão da PRAGMA Management, foi inaugurado em maio de 2009 e disponibiliza cerca de 280 lojas, distribuídas por 2 pisos e 104 mil metros quadrados. Possui um parque de estacionamento coberto e gratuito com cerca de 9.000 lugares.

Adquirido no início de 2015 pelo Eurofund Group, o Dolce Vita Tejo está a implementar o inovador conceito de shopping resort que transforma o centro num destino de lazer e entretenimento ao reinventar a experiência de visita através da criação de espaços cada vez mais acolhedores e da disponibilização de atividades culturais, desportivas e de ócio para as famílias.

O Dolce Vita Tejo possui na Praça Central exterior um dos maiores ecrãs permanentes da Europa, com 130m2 e tecnologia de última geração, colocando-o no roteiro dos melhores espaços da grande Lisboa para assistir a transmissões em direto e todo tipo de programação multimédia.

Integra a KidZania, parque temático lúdico e educativo único em Portugal onde "as crianças podem brincar aos adultos", experimentando mais de 60 profissões, e a primeira LEGO® Fun Factory do país, espaço gratuito que permite viver a magia do mundo LEGO®.

Disponibiliza um acolhedor Balcão de Atendimento, áreas de lazer com imprensa diária gratuita, work hub com acesso internet gratuito e um Espaço Solidário para apoiar ONGs e IPSS.

O Dolce Vita Tejo possui um hipermercado Jumbo e marcas de referência como Primark, Zara, H&M, MANGO, El Corte Inglés Oportunidades, Worten ou Holmes Place, além de 11 salas de cinema UCI.

No centro de 6 municípios (Amadora, Lisboa, Loures, Sintra, Oeiras, Odivelas), e com acessos privilegiados, o Dolce Vita Tejo é um destino familiar de excelência para compras, lazer e entretenimento.