Sábado 25 Jan ||| Fórum de Inverno 2020 | FCSH

A Manifesto escolheu a questão da igualdade como tema do próximo Fórum de Inverno, que se realiza a 25 de janeiro. Trata-se, evidentemente, de um dos maiores défices estruturais do nosso país e, provavelmente, de uma das dimensões em que menos se avançou na última legislatura, marcada pela solução política de convergência à esquerda encontrada após as legislativas de 2015.

Na organização desta edição do Fórum de Inverno da Manifesto procurou-se que os temas das sessões assumissem uma lógica de transversalidade, evitando assim a sempre tentadora arrumação do debate em áreas governativas setoriais. Dessa preocupação resultaram três temas: «Uma economia para a Igualdade», «Um território para a Igualdade» e, na mesa redonda que encerra o Fórum, o debate em torno da atual tensão, política e programática, à esquerda, entre «Identidade e Classe».

No primeiro painel, «Uma economia para a Igualdade», pretende-se que as reflexões articulem o enquadramento orçamental e as dinâmicas da economia com as questões do trabalho e das políticas sociais de redistribuição. Trata-se não só de proceder a uma avaliação dos avanços e dos impasses na última legislatura, mas igualmente - e sobretudo - de a partir desses avanços e impasses perspetivar o que deve ser uma economia - em toda a amplitude do conceito - orientada para a igualdade.

No segundo painel, privilegia-se um elemento de análise - o território - que tem justamente sido desvalorizado em termos de ação política e enquanto instrumento, ele próprio, de políticas orientadas para o combate às desigualdades. O que está em causa é não só a identificação das dinâmicas de desenvolvimento desigual do país, com todas as implicações ao nível do acesso a serviços, do défice de definição de políticas e estratégias de desenvolvimento articuladas para as diferentes escalas. O que está em causa também são os problemas associados a esse défice de políticas e, também por isso, a necessidade de as promover.

A mesa redonda com que termina o Fórum de Inverno da Manifesto, dedicada à discussão sobre «Identidade e Classe», constitui igualmente uma tentativa de pensar de forma transversal - já que as implicações desta tensão se repercutem em múltiplos planos e domínios - a ação política e programática, à esquerda. Sabendo que, tal como nos temas anteriores, o que está aqui também em jogo é a forma como lidamos com as desigualdades e formulamos, para as combater, políticas de igualdade.

