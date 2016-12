Explosão no México mata 13 e fere 60

Casas no entorno do acidente também foram danificadas, deixando uma espessa camada de fumaça no ar.

Pelo menos 13 pessoas morreram e 60 ficaram feridas (13 delas graves) em uma explosão no mercado popular de fogos de artifício San Pablito, município Tultepec, ao norte da Cidade do México, terça-feira, disse Armando Portugués, prefeito cidade conhecida nacionalmente pelo artesanato e localizada a 50km da capital.

A explosão fez com que uma enorme nuvem de fumaça cinzenta subisse pelo céu. O coordenador Nacional de Proteção Civil Luis Felipe Puente disse que algumas casas próximas também foram danificadas.

Ele pediu às pessoas que se mantivessem a pelo menos 5 km de distância para evitar o perigo ou dificultar a resposta de emergência. As causas ainda não foram esclarecidas.

Um acidente de proporções parecidas ocorreu também em San Pablito em 2006.

