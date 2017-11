Brasileira vence concurso de beleza na Ásia que tem empoderamento feminino como lema

Barbara Vitorelli, de 24 anos e representante do Brasil, sagrou-se campeã do Miss Global, concurso realizado na última sexta-feira (17) em Phnom Penh, capital do Camboja na Ásia.



A modelo e professora de línguas, é nascida na Argentina, porém criada no Brasil desde os 6 anos de idade onde reside até os dias de hoje. Representou o país defendendo traços importantes da cultura brasileira como o Tropicalismo, além de levantar a bandeira da defesa da Amazônia em seu discurso final, vencendo 65 candidatas, sendo representantes de todo o mundo.



Com o lema: "Empoweringwomen, Embracingcultures, andEmbodyingthebeautywithin"- (Empoderando mulheres, abraçando culturas e valorizando a beleza interior), o concurso está na sua 5ª edição e já desponta como um dos mais promissores do mundo sendo cotado para, nos próximos anos, integrar o chamado Grand Slam.



A entrega da coroa e faixa foi realizada pela Miss Global 2016, Angela Bonilla com reações positivas da plateia majoritariamente cambojana.



Emocionada, a nova Miss Global diz: "A ficha ainda não caiu! É gratificante, num momento como o que estamos vivendo, levar o nome do Brasil ao topo, ainda mais num concurso que valoriza temas tão importantes".



Crédito das Fotos: Popular Magazine / Renato Cipriano - Divulgação