Presidente da República visita Escola Portuguesa de Arte Equestre

O Presidente da República visita esta 6ª. feira, dia 22 de Junho, com início às 17h15m, a Escola Portuguesa de Arte Equestre.

Dia 22 de Junho, 6ª. feira;

17H15M

Páteo da Nora - Calçada de Ajuda (junto ao número 23)

A visita começará no Páteo da Nora, onde irá observar aos preparativos de cavalos e cavaleiros, seguindo depois para o Picadeiro Henrique Calado (edifício em frente ao Páteo da Nora) onde assistirá à Gala de Verão da Escola Portuguesa de Arte Equestre, cujo início está marcado para as 18h.

Nesta Gala, e para além do alinhamento habitual, que recria a secular Arte Equestre Portuguesa dos tempos do séc. XVIII, haverá um número especial "as éguas afilhadas", com a apresentação de poldros da Coudelaria Alter.

Sobre a Escola Portuguesa de Arte Equestre

A Escola Portuguesa de Arte Equestre, sediada nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, foi fundada em 1979 com a finalidade de promover o ensino, a prática e a divulgação da Arte Equestre tradicional portuguesa. Recupera a tradição da Real Picaria, academia equestre da corte portuguesa do século XVIII, que usava o Picadeiro Real de Belém, hoje Museu Nacional dos Coches, e monta exclusivamente cavalos lusitanos da Coudelaria de Alter.

A gestão da Escola Portuguesa de Arte Equestre foi entregue pelo Governo à Parques de Sintra em setembro de 2012.

Sobre a Parques de Sintra - Monte da Lua

A Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A. (PSML) é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, criada em 2000, no seguimento da classificação pela UNESCO da Paisagem Cultural de Sintra como Património da Humanidade. Não recorre ao Orçamento do Estado, pelo que a recuperação e manutenção do património que gere são asseguradas pelas receitas de bilheteiras, lojas, cafetarias e aluguer de espaços para eventos.

Em 2017, as áreas sob gestão da PSML (Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d'Edla, Castelo dos Mouros, Palácio e Jardins de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de Arte Equestre) receberam cerca de 3,2 milhões de visitas, cerca de 80% das quais por parte de estrangeiros. Recebeu, em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, o World Travel Award para Melhor Empresa em Conservação.

São acionistas da PSML a Direção Geral do Tesouro e Finanças (que representa o Estado), o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Sintra.

