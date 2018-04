Liderança municipalista do Brasil reclama do governo Temer queda do FPM

As constantes queda do FPM - Fundo de Participação dos Municípios vão levar os prefeitos de todo o Brasil em maio a Brasília para reclames junto ao governo federal.

Segundo Maria Quiteria, ex-presidente da UPB e ex-diretora da CNM Confederação nacional dos Municípios, essa situação está engessando a administração pública dos municípios de todos o Brasil.

Quiteria, hoje presidente da Fundação Luís Eduardo Magalhães afirma não existir justificativa por parte do governo para as quedas constantes, pois esse mesmo governo anuncia diariamente na mídia os índices de crescimento da economia e dentro dessa ótica, o FPM teria que subir e não cair como vem acontecendo a vários meses.

Quiteria que é pre candidata a uma cadeira na Câmara Federal, será uma voz constante em defesa dos interesses dos mais de cinco mil munícipios brasileiros.

Ela afirma que a pirâmide dos repasses do FPM pelo governo federal esta invertida e que o governo federal fica com a parte maior, repassando migalhas para os municípios que fica com uma carga maior de serviços perante a população.

Da redação do Irã News