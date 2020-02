OMS no epicentro de Covid-19

Missão da OMS visita Wuhan, epicentro de Covid-19 na China

Pequim, 22 de fevereiro (Prensa Latina) A missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) na China hoje visita Wuhan para investigar a natureza e evolução do coronavírus Covid-19, responsável por 2.348 mortos e 76.392 infectados.

A equipe coletará naquela cidade - onde a epidemia explodiu e permanece focada - amostras de animais selvagens para rastrear a origem exata do patógeno e determinar se alguma espécie o transmitiu ao homem como é suposto.





Eles devem visitar e verificar as condições de quarentena dos hospitais criados em apenas alguns dias para isolar e tratar, acima de tudo, os casos mais críticos de doenças respiratórias.



Outro objetivo da viagem a Wuhan é examinar a situação de estresse sofrida pelos residentes e profissionais de saúde, bem como a segurança dos profissionais médicos diante do crescente número de infectados e falecidos pelo Covid-19 entre eles.



Os especialistas chegaram à China no domingo passado, após as devidas consultas feitas pelo avanço liderado por Bruce Aylward, uma voz reconhecida em outras emergências de saúde.



A equipe inclui profissionais dos Estados Unidos, mas Pequim alertou Washington de que seus cientistas devem respeitar as recomendações da OMS, tomar decisões baseadas em evidências e cumprir as medidas de controle e prevenção adotadas pela China.



Juntamente com as contrapartes locais, eles visitaram os centros de assistência desta capital, província de Guangdong e Sichuan por dois dias para aprender sobre ações para lidar com a epidemia.



Como transcendido aqui, eles realizaram reuniões com líderes dos departamentos de saúde provinciais e municipais e conduziram uma investigação sobre o tratamento médico de alguns hospitais.



O objetivo da missão internacional é oferecer sugestões para enfrentar novas etapas na prevenção e controle do surto aqui e em outras nações do planeta.



Dias atrás, foi decidido concentrar o trabalho na identificação do animal exato que desenvolveu o vírus, pois eles acreditam que essa informação ajudaria a evitar mais epidemias como a atual no futuro e também a entender sua disseminação maciça em Wuhan, capital da província central de Hubei. .



A decisão é baseada na hipótese levantada pelos cientistas locais de que uma espécie selvagem era o intermediário entre a fonte e os seres humanos.







Vários estudos chineses apontam o morcego como a origem do Covid-19 e também citam cobras, raposas e finalmente o pangolim como os portadores potenciais que o transmitiram às pessoas.







Essas teorias alimentaram pedidos de ambientalistas, juristas e mídia contra o comércio e o consumo de animais selvagens, e agora a Assembléia Popular Nacional está revendo a lei acima mencionada para alterá-la.







