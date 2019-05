Colômbia. Assassinam a Giovany Murillas, ex-combatente das FARC que deu a vida pela paz

Resumen Latinoamericano / 12 de maio de 2019

Neste sábado se informou sobre o assassinato de Giovany Murillas, ex-combatente das FARC signatário do Acordo de Paz e quem cumpria com seu processo de reincorporação no estado de Guaviare. A notícia se deu graças a uma mensagem da senadora Sandra Ramírez em sua conta de twitter, na qual acrescentou um panfleto de ameaça contra todos os ex-combatentes do estado, assim como contra algumas organizações sociais, por parte das autodenominadas Autodefesas Gaitanistas de Colômbia [AGC].

Ainda que não há mais informação sobre o homicídio de Murillas, devido ao panfleto a senadora acusou o paramilitarismo do fato e exigiu que se respeite a vida daqueles que firmaram a paz, pois, segundo relatam algumas organizações defensoras de direitos humanos, desde a firma do Acordo até o momento se contam mais de 100 ex-combatentes assassinados. Alguns dos mais recentes atentados contra a vida dos que apostaram na paz são os assassinatos de Dimar Torres e o atentado contra Carlos Enrique González e Sandra Pushaina, que terminou no assassinato de seu filho Samuel David.

#Indignante Giovanny Murillas, integrante de @PartidoFARC assassinado ontem em Guaviare, já são 130 e mais de 30 de seus familiares. Seguem o extermínio por um Estado incapaz de proteger a vida e a paz. Em sua honra e os líderes assassinados afirmamos a paz com justiça socioambiental

Tradução > Joaquim Lisboa Neto