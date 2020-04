Encantos da Maré oferece delivery com pratos da culinária baiana

O tradicional restaurante de cozinha baiana Encantos da Maré, conhecido por extasiar o paladar de celebridades e autoridades que visitam a Ribeira, irá disponibilizar aos clientes o serviço de entrega para as cidades do Salvador e Lauro de Freitas, com frete a partir de R$ 10, além da opção "To Go" em que o cliente não precisa sair do carro para retirar o seu pedido.

A chef Deliene Mota preparou um cardápio especial para o delivery com pratos caprichados e deliciosos, dentre eles a Feijoada de Frutos do Mar (1kg), com feijão branco, mariscada (sururu, siri, ostra e sarnambi) e camarão, acompanhada de arroz e farofa de dendê, por R$ 99,90. O restaurante também oferece o prato com lagosta por R$ 119,90.

Outra sugestão que também serve bem é o Mix Terra e Mar (1kg), escondidinho preparado com pirão de aipim, acompanhado de queijo coalho maçaricado, carne do sol acebolada e camarão ao molho, por R$ 64,90.

O cardápio ainda conta com Amostradinho de Camarão (1kg), com pirão de aipim, queijo coalho maçaricado e camarão ao molho, por R$ 54,90; Amostradinho de Carne do Sol (1kg), feito com pirão de aipim, acompanhado de queijo coalho maçaricado e carne do sol acebolada, por R$ 49,90, e Amostradinho Misto (1kg), com purê de aipim, queijo coalho maçaricado, carne do sol e fumeiro, bacon, calabresa e vinagrete, por R$ 45,90.

Há também opção de entradinha como Camarão Empanado na Tapioca, acompanhado de geleia de abacaxi com pimenta, com 10 unidades, por R$ 29,90.

O Encantos da Maré também aceita outros pedidos do seu cardápio, que contempla um mix diversificado com foco na comida baiana, além de pedidos específicos, devendo ser solicitado previamente.

Os clientes ainda ganham como cortesia um refrigerante de 1l, mini geleia de pimenta e uma sobremesa, que pode ser mousse de cupuaçu ou cocada de coco.

Os pedidos podem ser feitos por meio do telefone e WhatsApp (71) 98772-6375, de terça a domingo, das 11h às 18h. O restaurante oferece opção de pagar por meio do Mercado Pago, cartões de crédito e débito, espécie ou transferência bancária.

(Fotos: Divulgação)

