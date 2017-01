Modelo Carlos Henrique chama atenção em campanha publicitária

Carlos Henrique surpreendeu novamente em seu mais recente ensaio fotográfico, onde posou para as lentes do fotógrafo Rick Souza, em fotos que irão ilustrar uma campanha publicitária.

Muito simpático, educado e bem humorado, o seu jeito moleque contrasta com uma grande sensualidade, aos 28 anos, 80 kg e 1.80 de altura, o modelo do signo de gêmeos, é nascido em Franca no interior de São Paulo, aparece em fotos pra lá de provocantes exibindo um corpo invejável, além de uma enorme tatuagem de um dragão que estampa o peito, braço e vai até o ombro.



O bonitão que exala sensualidade e beleza na fotos, trabalha com eventos e começou neste meio participando de concursos de moda no interior, e deste então não parou mais e vem tentando buscar o seu espaço nesse mercado tão concorrido, o qual almeja acima de tudo ser reconhecido e conseguir espaço na mídia brasileira, podendo trabalhar no meio artístico e por fim proporcionar uma vida com melhor qualidade para seu filho de apenas três anos.



Sempre inspirado em sua frase favorita, "Tenha fé em Deus, Tenha fé na vida, Tente outra vez", Carlos é extremamente fascinado por futebol e musculação, porém nas horas vagas não abre mão de sair com amigos para se divertir, além de poder ver um bom filme na companhia da família.



Crédito das Fotos: Rick Souza / Renato Cipriano - Divulgação