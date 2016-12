Zarif se reúne com Michel Aoun presidente eleito do Líbano

O ministro das Relações Exteriores, Mohammad-Javad Zarif, numa reunião com o novo presidente eleito do Líbano, Michel Aoun, discutiu nesta segunda-feira questões de interesse mútuo.

A reunião teve lugar no Palácio Baabda, em Beirute.

Imediatamente após sua chegada a Beirute, Zarif foi ao Palácio Baabda para encontrar-se com o Presidente Aoun.

Esta é a primeira reunião do Presidente Aoun depois de assumir o cargo no Líbano.

O general Michel Aoun foi eleito, há uma semana, por maioria absoluta dos votos expressos em seu favor pelos representantes libaneses. Ele é agora o 13º presidente do Líbano.

