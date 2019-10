Arquiteto Wesley Lemos apresenta 'Casa de Vidro' na CASACOR Bahia

O arquiteto Wesley Lemos participa pela 13ª vez da edição baiana do maior evento de arquitetura e decoração do país: a CASACOR. Pioneira no Nordeste, a mostra é, atualmente, a maior em número de visitantes fora do eixo Rio-São Paulo, e tem como tema o "Planeta Casa".

Em um ambiente de 40 m², que leva o nome de "Casa de Vidro", o arquiteto se inspirou na passagem da arquiteta modernista ítalo-brasileira, Lina Bo Bardi, pela Bahia, onde deixou um legado, sempre vinculado às artes e com olhar atento ao social. Durante os cincos anos em que viveu na capital baiana, Lina projetou e conservou alguns dos principais patrimônios da cidade. A "Casa de Vidro" poderá ser visitada de 15 de outubro a 30 de novembro, das 9h às 22h (segunda a sábado) e das 13h às 21h (domingo), no Salvador Shopping (G1), com acesso gratuito.

A "Casa de Vidro" contará ainda com peças de renomados artistas brasileiros, da Galeria M Depósito de Arte, como a Mesa Peixe do artista Salvinho, da Ilha do Ferro, em Alagoas; fotografia do artista Gilmar Cruz e as figas com base em prata da artista Ju Balangandãs, da Bahia; colares em açaí das índias ribeirinhas e as sementes naturais, do Amazonas, e os guardiões protetores dos rios e dos povos ribeirinhos do artista Aloísio Alves, da Ilha do Ouro, em Sergipe.

E, como não poderia deixar de ser, a preocupação latente com a Amazônia é abordada no ambiente em versão instagramável. O espaço desenvolvido por Wesley recorre ao hábito contemporâneo de registrar tudo em imagens, oferecendo ao público um conteúdo visual impactante, chamando atenção para a importância da preservação, interação, conscientização e conexão com o meio ambiente. O "Espaço Instagramável" poderá ser visitado de 22 de outubro a 8 de dezembro, das 15h às 22h (terça a sexta) e das 13h às 22h (sábados, domingos e feriados), no Horto Florestal (Rua Estácio Gonzaga, nº 210), com ingressos a partir de R$25 (meia).

Para o profissional, estar na CASACOR Bahia é muito importante. "É uma passarela para um grande público, por isso faço questão de sempre participar. Não tem como sentir arquitetura em todos os sentidos se não for num laboratório como a CASACOR".

Recentemente, Wesley participou da mostra Modernos Eternos, no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, com um ambiente em homenagem ao Papa Francisco.

Sobre o arquiteto Wesley Lemos

O arquiteto sergipano Wesley Lemos atua no mercado de arquitetura há mais de 20 anos. É fundador do escritório Wesley Lemos Arquitetura & Design, dedicado ao segmento de projetos residenciais e comerciais, além da criação de objetos decorativos, obras de arte e mobiliário, traduzindo identidades e histórias em projetos que revelam ambientes únicos e especiais.

A fim de estar sempre à frente, conta com uma equipe de jovens designers, arquitetos, engenheiros, paisagistas e urbanistas na sua sede em Aracaju (SE) e em dois home offices, em Salvador (BA) e São Paulo (SP), com resultados reconhecidos nacionalmente.