Raro fenômeno de bioluminiscência em praias da Índia

Nova Delhi, 19 ago (Pensa Latina) Os visitantes da praia de Injambakkam, na localidade indiana de Chennai, foram testemunhas ontem à noite de um raro brilho azul nas ondas, evento do qual várias pessoas compartilharam nas redes sociais fotos e videos.

O resplendor, que também se viu na praia de Eliot de Besant Nagar, é comumente conhecido como tintineo marinho.



As algas Noctiluca estão por trás deste evento de bioluminiscência mediante o qual produzem luz biologicamente quando lhes molesta.



A luz é produzida por uma reação química na presença de oxigênio que envolve uma enzima oxidativa telefonema luciferasa, segundo refletiu o jornal The Hindu.



Na natureza observa-se a bioluminiscência em luciérnagas e alguns escarabajos e em criaturas marinhas como os copépodos, uma sub classe de crustáceos maxilópodos de pequeno tamanho, muito estendidos por todo o planeta, principalmente fazendo parte do zooplancton, ainda que também lhes pode encontrar como espécies semi terrestres.



Ainda que a vista que produzem é formosa, sua chegada pode não ser uma boa notícia, pois se sabe que as noctiluca são depredadores vorazes dos organismos planctónicos (diatomeas), o que leva à interrupção da corrente alimentar marinha.



Também excretam grandes quantidades de amoníaco, causando uma mortalidade em massa de peixes. Estes parches de algas também estão relacionados com a contaminação costeira e a inundações das áreas agrícolas.



Um trabalho de investigação publicado no ano passado na revista Harmful



Algae destacou que as condições de aquecimento global podem ser responsáveis por seu aumento.



O informe assinalou que o aquecimento das águas superficiais do mar Arábigo e a redução do fluxo de nutrientes são as principais razões de seu aumento.



A função desta bioluminiscência nas algas não se compreende completamente. Levam-se a cabo vários estudos para decodificar se trata-se de um mecanismo de defesa de depredadores.



Estas florações informam-se anualmente no Mar Arábigo do Norte desde princípios da década de 2000. Goa, Mumbai e os remansos de Kerala são testemunhas destas florações de algas.



mv/abm/jcfl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=25321&SEO=raro-fenomeno-de-bioluminiscencia-em-praias-da-india