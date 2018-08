Por que em Cuba há um partido único?

Ato no encerramento do 2º Congresso do PCC. Photo: Archivo

Excerto do discurso proferido pelo Comandante-em-chefe Fidel Castro Ruz durante o encerramento do 10º Período Ordinário de Sessões da 3ª Legislatura da Assembleia Nacional do Poder Popular

Autor: Fidel Castro Ruz | internet@granma.cu

O pluripartidarismo é o grande instrumento do imperialismo para manter as sociedades fragmentadas, divididas em mil pedaços; converte as sociedades em sociedades impotentes para resolver os problemas e defender seus interesses.

Um país fragmentado em dez pedaços é o país perfeito para dominá-lo, para subjugá-lo, porque não há uma vontade da nação, já que a vontade da nação se divide em muitos fragmentos, o esforço da nação se divide em muitos fragmentos, as inteligências todas se dividem e se registra uma pugna constante e interminável entre os fragmentos da sociedade.

Um país do Terceiro Mundo não se pode dar a esse luxo. Realmente, muitos se dão a esse luxo, claro que há muito tempo vivem nesse luxo e por isso há muito tempo que boa parte deles está subjugada e dominada.

Claro que em uma sociedade que tenha que enfrentar os problemas do subdesenvolvimento e tenha que se desenvolver nas condições tão difíceis que resulta desenvolver-se no mundo de hoje, é essencial a unidade. (...)

(...) De modo que eu tenho a mais profunda convicção de que a existência de um partido é e deve ser, em um muito longo período histórico que ninguém pode prever até quando, a forma de organização política de nossa sociedade. (...)

(Extraído do discurso de encerramento do 10º Período Ordinário de Sessões da 3ª Legislatura da Assembleia Nacional do Poder Popular)

