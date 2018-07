Conto com você, mais uma vez

Nosso sistema político, tão combalido depois que uma grande parte de mal-intencionados terem se apoderado dele, nos deixa uma oportunidade de modificação: as eleições de 4 em 4 anos.

É através do voto da população que podemos fazer a transformação que o país tanto necessita.

É neste momento que cada um deve analisar a postura e a produção de quem recebeu seu voto, para decidir se ele ou ela são dignos de serem eleitos novamente com a sua escolha.

A cada 4 anos, devemos nos apresentar a vocês e exibir um sumário do que fizemos, por que fizemos e o que decidimos nestes quatro anos que se acabam.

Acredito que todos vocês sabem que fui eleito com mais de 113.000 votos e que, ao mesmo tempo, senti-me orgulhoso e ciente de minha responsabilidade para representar meus eleitores condignamente.

Quando, já eleito deputado federal, fui convocado pelo Governador Geraldo Alckmin para ser o Secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, percebi que poderia, ao mesmo tempo, oferecer ao nosso estado minha experiência e empenho como Secretário, baseado nos mais de 20 anos de trabalho na área social, sem ter que abrir mão de estar presente e defender São Paulo nas grandes votações na Câmara dos Deputados.

Posso afirmar a alguns eleitores que questionaram a minha opção de aceitar a Secretaria, que um político deve, antes de tudo, usar sua sabedoria e experiência para servir da melhor forma a população, principalmente a população mais desfavorecida.

Ponderei e dialoguei com muitas pessoas e vi que era minha obrigação aceitar um posto para o qual estava tão bem preparado.

Acredito que o desenvolvimento do nosso país está intimamente ligado com a forma que tratamos as pessoas excluídas, em situação de vulnerabilidade. A construção do Brasil que queremos passa obrigatoriamente pela proteção de nossas crianças e jovens, pelo cuidado com os idosos, pela inclusão do deficiente e respeito da diversidade.

E este foi meu lema durante meus anos em frente à Secretaria do Desenvolvimento Social. Também, tive a oportunidade de conseguir recursos para organizações sociais, notadamente as entidades que são de nossa comunidade judaica.

Pudemos disponibilizar recursos para o Ten Yad, Beit Chabad, Unibes, Comunidade Shalom, CIAM, Instituto Olga Koss, B'nai Brith e outros. Foram mais de R$ 6 milhões distribuídos entre as diversas organizações.



Mas, além disso, posso dizer aos meus eleitores que, enquanto Deputado Federal, estive sempre presente, votando e defendendo o Estado de São Paulo. Do impeachment por crime de responsabilidade de Dilma Rousseff às emendas parlamentares que trouxeram recursos federais preciosos para os municípios paulistas.

Desde 2014, quando assumi meu mandato de Deputado Federal, minha prioridade sempre foi atender às demandas dos municípios paulistas onde eles mais precisavam.

Além de trazer mais de R$ 55 milhões de recursos federais em emendas parlamentares para as áreas de saúde, educação, cultura e urbanismo, batalhei por recursos complementares para a Assistência Social, totalizando mais de R$ 52 milhões para os municípios do estado de São Paulo.

Assim, depois desta descrição das minhas atividades nos últimos quase 4 anos, quero pedir mais uma vez sua confiança para seguir trabalhando pelo povo paulista e pela comunidade judaica em especial.

Tenho certeza que ainda poderei fazer muito pelo meu Estado, pelos judeus do Brasil e pela defesa constante do Estado de Israel.

Tenho certeza que posso ampliar o meu campo de ação e continuar a defender estas bandeiras que me são muito caras.

Para isso, conto com você, mais uma vez.

Conte sempre comigo. Conto com você.

Floriano Pesaro

Deputado Federal