Ana Maria Braga é homenageada com o 'Terço do Centenário' vindo de Fátima

A Casa de Portugal recebeu recentemente a incumbência da ACISO - Ass.Empresarial de Fátima, para entregar a três personalidades brasileiras o 'Terço do Centenário', uma peça criada para as comemorações do Centenário das Aparições de Fátima. Com uma tiragem muito limitada, produzido em prata e vidro da Marinha Grande, mundialmente famosa pela qualidade da sua indústria vidreira, o Terço do Centenário foi criado para homenagear personalidades em todo o Mundo que se dedicaram em promover e divulgar a fé e a devoção de Nossa Senhora de Fátima.



A primeira personalidade brasileira a ser homenageada foi a apresentadora Ana Maria Braga que recebeu em sua fazenda no interior do Estado de São Paulo, o 'Terço do Centenário' das mãos do Paulo Machado - vice presidente da Casa de Portugal.

Na ocasião esteve presente o Padre Reginaldo Manzotti que referiu ser uma homenagem e um reconhecimento muito merecido.



Para Ana Maria, uma das mais eminentes devotas de Nossa Senhora de Fátima, que juntamente com a saudosa apresentadora Hebe Camargo promoveram a Missa da Esperança que levou milhares de brasileiros ao Santuário de Fátima em Portugal e que foi convidada para a abertura das celebrações do Centenário de Fátima e do Terceiro Centenário de Aparecida, diz: "é uma alegria muito grande merecer a honra de ter sido escolhida para receber esta homenagem tão significativa para mim, homenagem que divido com o meu público, independente da crença ou religião de cada um", declara a apresentadora.

Crédito das Fotos: Catarina Machado / Renato Cipriano - Divulgação