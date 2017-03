Misses expõem "defeitos" para mostrarem que são mulheres reais

A ação "Represento a beleza, não um padrão" tem como objetivo empoderar outras mulheres.

A ação "Represento a beleza, não um padrão", desenvolvida nos meses de fevereiro e março, tem como objetivo mostrar que misses são mulheres reais, e que esses "defeitos" não as tornam menos belas.

As candidatas do Miss Brasil Intercontinental foram convidadas a falarem sobre o que as incomodava fisicamente e como superaram isso.

O assunto gerou uma repercussão muito positiva nas redes sociais fazendo com que as pessoas se sentissem representadas e encorajadas a se aceitarem como realmente são. Para a diretora do concurso, Elaine Cristina, " A ideia é promover a empatia entre as mulheres e assim derrubar o mito de que os concursos de beleza apenas reforçam estereótipos. Queremos promover uma grande corrente de empoderamento. Nem todas vencerão o concurso mas cada uma das candidatas pode empoderar outras mulheres à sua volta ".

Por contemplar as 5 franquias internacionais o evento passa a se chamar Beleza Casting Misses. Na ocasião serão eleitas as representantes brasileiras para os concursos: Miss Intercontinental, Miss Global, Top Model Of The World, Queen Beauty Universe e Face of Beauty International.

O certame acontecerá em Julho, na Grande São Paulo e contará com aproximadamente 27 candidatas de todo o país.

Crédito das Fotos: Divulgação