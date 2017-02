Campeões mundiais de vela ensinam a modalidade em Vilamoura

Vilamoura, 18 de fevereiro de 2017 - Os campeões mundiais de vela em título, da classe 420, fazem parte da equipa técnica de treinadores do primeiro estágio do Centro Internacional de Alto Rendimento da Marina de Vilamoura, o Vilamoura Sailing - Hi Performance Centre. Pedro Costa (20 anos) e Diogo Costa (19 anos) acompanhados de Gonçalo Ribeiro, treinador responsável pela associação da classe 420 formam o trio de treinadores deste estágio que acolhe 15 tripulações (entre as quais quatro femininas) de atletas nacionais de idades compreendidas entre os 15 e os 22 anos. Para os irmãos Costa, como são conhecidos no meio náutico, atletas do Porto que conquistaram o ano passado em San Remo o título mundial da classe, "este estágio é uma oportunidade de passarmos a nossa opinião sobre a melhor forma de melhorar o desempenho no mar, ajudando os atletas em questões técnicas como a posição do corpo ou a afinação da vela, por exemplo".

O estágio, a decorrer até domingo, é composto por um briefing matinal, onde se define o plano para o dia, seguido de treino no mar de cinco horas e análise das gravações dos exercícios feitos no mar. Os atletas estão a treinar a condução, manobras e situação de regata. Gonçalo Ramos, atleta do clube de vela do Barreiro, confirma que "é bom ouvir a opinião dos irmãos Costa e aprender com a sua experiência para conseguir evoluir".

O Vilamoura Sailing - Hi Performance Centre, uma parceria entre a Companhia Náutica e a Marina de Vilamoura, está apto a receber estágios de classes específicas, como a 420, optimist ou laser e a acolher equipas estrangeiras de alta competição que podem encontrar em Vilamoura apoio técnico e logístico, assim como condições atmosféricas e de mar perfeitas para treino durante os meses de inverno.

Neste Centro, localizado na Marina de Vilamoura, os atletas terão a oportunidade de planear os estágios de acordo com as especificidades das equipas, como por exemplo a condição física dos atletas, a dieta adequada ao desempenho pretendido, o suporte técnico e teórico e o apoio psicológico.

O Centro tem disponível uma frota de embarcações diversificada das classes Optimist, 420, 29ers, Laser Standart (classe Olímpica), Laser Radial (classe Olímpica), Laser 4.9 e 470 (classe Olímpica). Além das embarcações a vela, o centro possui ainda uma frota de botes semi-rigidos para os treinadores.

Este novo equipamento prevê atrair atletas do Norte da Europa, sobretudo pelas condições meteorológicas e hoteleiras e da Ásia, que assim podem estabelecer uma base de treino na Europa. Por isso, o Centro de Alto Rendimento é um equipamento que vai contribuir para combater a sazonalidade do Algarve, dotando a Marina de Vilamoura de mais um fator diferenciador e de desenvolvimento regional.

A Marina de Vilamoura tem uma longa tradição na organização de provas e no acolhimento de atletas de alta competição. O sucesso do World Cup Optimist, em 2016 ou a Regata de Carnaval, a realizar nos próximos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, são exemplos disso. A Regata de Carnaval é um evento anual, está na sua 43ª edição e conta este ano com mais de 500 participantes.

Sobre Vilamoura World:

A Vilamoura World é a entidade master developer que tem por objetivo promover e desenvolver Vilamoura, posicionando o resort como primeira escolha de investimento em ativos imobiliários residenciais e turísticos em Portugal. Detém um banco de terrenos que permite o desenvolvimento de mais de 4.000 unidades habitacionais, residências turísticas, hotéis e áreas comerciais. A Vilamoura World disponibiliza produtos exclusivos, com infraestruturas adequadas ao desenvolvimento de projetos turísticos e residenciais por potenciais investidores que complementam os empreendimentos já existentes, de forma a garantir o máximo retorno de investimento. A Vilamoura World, em conjunto com a autarquia local, oferece também uma gestão abrangente, sustentável e de longo-prazo de toda a área do resort, garantindo aos seus 10.000 habitantes permanentes e mais de 500.000 visitantes anuais uma qualidade ímpar. É também a operadora da Marina de Vilamoura, a maior de Portugal com 825 amarrações e detentora do galardão 5 Âncoras de Ouro.