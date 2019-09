Nós Cidadãos: Mendo Castro Henriques em entrevista

O movimento Nós Cidadãos concorre àss eleições para a Assembleia da Republica em Portugal e tem como objectivo principal sentar a sociedade civil no Parlamento. Em entrevista À RTP o presidente Mendo Castro Henriques apresentou as prioridades do seu partido, nascido dos movimentos de cidadania e destacou a precariedade que se vive na sociedade portuguesa. A falta de aproveitamento das vantagens competitivas de Portugal e o ambiente de nepotismo que facilita a corrupção exige um conjunto inovador de medidas na economia e na justiça para colocar Portugal como uma sociedade que alcança a plena cidadania.

Entrevista na RTP

https://www.rtp.pt/noticias/politica/nos-cidadaos-quer-mudar-nomeacao-do-pgr-para-aumentar-transparencia_v1172918?fbclid=IwAR0LdZ2VB-sWi-9KMX58Wx4YFIYeU2_3Pl3s-6Iz97o1Opc-_bANFMly5to

