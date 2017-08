Astrofesta em Monsaraz. 25,26 e 27 Agosto

O Observatório do Lago Alqueva é o anfitrião da edição de 2017 da Astrofesta, a mais antiga festa anual de divulgação de Astronomia realizada em Portugal, organizada conjuntamente pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência- Universidade de Lisboa, e o Centro Ciência Viva de Constância.

É na Astrofesta que os astrónomos amadores partilham experiências de observação e de conhecimento sobre equipamentos. É o ambiente onde se travam novas amizades e se celebram, em pleno verão, as maravilhosas descobertas da Astronomia ao longo dos tempos. Em vinte e três edições, a Astrofesta tem sido o encontro nacional onde muitos de nós espreitam pela primeira vez pelo telescópio.

Este ano, a Astrofesta será em Monsaraz, numa parceria do MUHNAC com o Observatório do Lago Alqueva, o Centro Ciência Viva de Constância e a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.

Reguengos de Monsaraz é um município com inúmeras atrações: o cante alentejano, a gastronomia, o vinho, a olaria, os monumentos megalíticos, as oliveiras milenares, a vila medieval de Monsaraz, e claro, o céu maravilhoso da Reserva Dark Sky Alqueva, certificada como Tourism Destination pela Starlight Foundation. A região, protegida da poluição luminosa das grandes cidades, é um dos locais mais escuros do mundo.

No fim de semana de 25, 26 e 27 de Agosto, com a Lua em quarto crescente, iremos contar com uma diversificada programação de atividades que agradarão a crianças e adultos. (http://olagoalqueva.pt/events/astrofesta-2017-monsaraz-recebe-o-universo/)