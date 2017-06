Filha de Gretchen, Jenny Miranda, pede o noivo em casamento

A modelo aproveitou a festa de aniversário do jogador Artur Jesus para fazer o pedido

Jenny Miranda vai casar. A filha de Gretchen aproveitou o aniversário de 27 anos do seu noivo, o jogador do Paraná Club Artur Jesus, para lhe pedir em casamento. Ela fez o pedido com um objeto inusitado: um pingente no formato de uma chuteira de futebol.

"No meu aniversário, o Artur me pediu em casamento, me dando uma aliança de noivado, então eu quis fazer uma surpresa retribuindo o pedido no aniversário dele. Só que em vez de dar uma aliança, eu dei um pingente de chuteira", disse a apaixonada.

A festa teve o apoio da loja Premium Boulevard, conhecida no mundo do futebol e muito admirada pelos jogadores.

Foto Divulgação VH Assessoria

Thiago Freitas Assessor e Jornalista