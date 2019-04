Famosos são Laureados em Prêmio Homem e Mulher do Ano em SP

Na noite desta terça-feira (16), aconteceu em clima de gala a Premiação "Mulher e Homem do Ano", a qual foi realizada no Auditório Franco Montoro, situado na Assembleia Legislativa de São Paulo, no bairro de Moema.



Organizado por Adela Villas Boas, Jornalista, empresária e Vice Presidente da Libra e Virada Feminina Nacional, o evento está na 27ª edição para a premiação da "Mulher do Ano" e na 20ª edição para a premiação do "Homem do Ano".



A premiação é uma realização consecutiva e concebido em caráter sócio cultural, tendo como objetivo único e premissa a honra e a nobre oportunidade de homenagear e laurear com seleta distinção, Homens e Mulheres que tenham essencialmente contribuído para o crescimento cultural e sócio econômico do nosso país e que estejam em posição de magnitude e destaque.



O evento reuniu profissionais relacionados das áreas Empresarial, Artística, Jornalística, Jurídica, Literária, Médica, Esportiva, Educacional, Benemérita e Social, os quais foram recepcionados com muito requinte com direito a tapete vermelho, música ao vivo com a Família Tcharam Violinos, e um requintado coquetel.



Entre os honrados premiados estavam o apresentador Celso Zucatelli, que acaba de estrear no comando de seu novo programa "De A a Zuca", transmitido diariamente na Tv Gazeta, o apresentadorJorge Lordello que comanda o reality policial Operação de Risco exibido nas noites de sábado na RedeTV!, a atriz e modelo Renata Banhara, que atualmente é uma Ativista de Causas Femininas.



Quem também abrilhantou o evento, foi a filha do cantor Nelson Gonçalves, a empresária Lilian Gonçalves, conhecida como a rainha da noite paulistana, além da atriz, empresária e ex-modelo Luiza Brunet, o jornalista e assessor de imprensa Renato Cipriano, o ator e bailarino Reginaldo Sama, que foi o grande vencedor da edição 2017 do quadro 'Dança dos Famosos' do Programa Domingão do Faustão, como professor e coreógrafo da atriz Maria Joana, além da Advogada Regina Prado Manssur, que participou do reality 'Mulheres Ricas', entre outras personalidades.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação