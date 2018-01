Codepink - Mulheres pela Paz (EUA) envie Ahed Tamimi amor e solidariedade no seu aniversário!

As últimas notícias sobre a detenção de Ahed Tamimi por Israel são horríveis. Israel se recusa a liberá-la sob fiança até o julgamento. Não só isso, mas os procedimentos judiciais contra ela começarão em 31 de janeiro, dia do seu 17º aniversário. Ao invés de celebrar com familiares e amigos, comer bolo e ter uma festa, Ahed passará seu aniversário em um tribunal militar. Ela dormirá naquela noite numa cela da prisão.

Assine o cartão de aniversário para Ahed e escreva uma mensagem pessoal de amor e apoio . Teremos o cartão e as suas mensagens entregues a Ahed na prisão.

Você também pode baixar, imprimir e postar este cartão para: Ahed Tamimi, Prisão de HaSharon, Ben Yehuda, PO Box 7, 40 330 Israel.

Assine a petição: http://www.codepink.org/ahed_birthday?recruiter_id=363958

Querida Ahed,

Estamos enviando amor e solidariedade a você em seu 17 º aniversário.

A maioria das adolescentes marca seus 17 anos com amigos e familiares, festas e celebrações. Mas a ocupação arrebatou esse direito de passagem longe de você, prendendo você em sua própria casa no meio da noite e segurando você em prisão militar.

Agora você enfrenta um julgamento de tribunal militar em seu dia especial.

Enviamos amor e apoio para você hoje e todos os dias. Estamos inspirados pela sua coragem diante da injustiça. Ao passar o seu 17º aniversário atrás das grades, continuaremos a lutar pela liberdade.