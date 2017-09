Nigéria, potencial turístico e cultural em oeste de África

Abuja, (Prensa Latina) Nigéria é hoje o país de maior potencial turístico e cultural de África ocidental, afirmou na cidade portuária de Lagos um alto servidor público do setor de Ghana.

Akwasi Agyeman, diretor executivo interino da Autoridade de Turismo da vizinha nação, disse que Nigéria deve promover e desenvolver os lugares com que conta, pois tem 'muito que oferecer'.

Milhões de turistas internacionais seriam atraídos para o continente e a subregião, sublinhou Agyeman aos jornalistas à margem da recém concluída Feira de Viagens e Turismo de Akwaaba, em Lagos.

No entanto, os estados da subregião do oeste africano seguem 'atrasados em termos de desenvolvimento turístico no continente devido à falta de cooperação', lamentou.

Para que a chamada indústria sem fumaça cresça nesta área geográfica são necessárias a colaboração mútua e implementar uma política comum, acrescentou a autoridade ghanesa.

Ao mesmo tempo, elogiou a ideia de estabelecer esta feira como uma via para 'unir aos países africanos através da promoção dos seus diversos valores culturais e turísticos'.

Ademais, Agyeman instou à Comunidade Económica dos Estados de África Ocidental (Cedeao) a fortalecer as relações bilaterais entre os seus membros, especialmente nos ramos de turismo e cultura.

Segundo o servidor público, Nigéria e Ghana trabalham de perto na promoção dos seus valores culturais para o resto do mundo.

Ontem, a Organização Mundial do Turismo (OMT) elegeu a Nigéria como um dos seus vice-presidentes para África na seu 22 Assembleia Geral em Chengdu, província chinesa de Sichuan.

O país mais povoado do continente e sua maior economia é uma espécie de coleção de povos diferentes e culturas, onde, a julgamento de historiadores, há para perto de 250 grupos étnicos. Os mais destacados são hausa e os fulani no norte, os yoruba no sudoeste e os ibo no sudeste.

